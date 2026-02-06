Porelszívó
A WD 2–6 nedves és száraz porszívóink új tartozéka biztonságos és pormentes fúrást tesz lehetővé minden általános fal- és mennyezetfelületen. A fúrópor közvetlenül a furatból szívódik el.
A kényelmetlen és mindenekelőtt extra seprés vagy porszívózás helyett a fúróport a forrásnál, közvetlenül a furatból távolíthatja el. Nem számít, hogy a fúrót a falra vagy a mennyezetre helyezi-e, vagy hogy az aljzat csempe, tapéta, vakolat, kő, beton vagy fa: A 2-kamrás rendszernek és a habszivacs tömítésnek köszönhetően a Kärcher Home & Garden WD 2–6 nedves és száraz porszívó tartozéka szilárdan és biztonságosan a helyén marad minden közös felületen. Ezenkívül nem kell egy másik személy segítségére hagyatkoznia, hanem saját maga is könnyedén fúrhat, majd szívhatja fel a fúróport, így a terület tisztán marad. Fúrógépünk porfogója minden hagyományos fúróhoz alkalmas 15 mm-es fúróméretig.
Jellemzők és előnyök
A pormentes és maradványmentes fúrásért.
A fúráskor keletkező port felfogó eszköz minden hagyományos falon és mennyezeten megbízhatóan működik.
A FEJ FÖLÖTTI FÚRÁS KÖNNYEBB, MINT VALAHA.
A por elszívása gond nélkül, második személy bevonása nélkül lehetséges.
Könnyen kezelhető – csatlakoztassuk a szívócsőre, kapcsoljuk be a porszívót, helyezzük az eszközt a kívánt pozícióba, és kezdjük meg a fúrást.
A sárga kapcsoló gomb megnyomásával változtatható a porelszívó helyzete anélkül hogy a porszívót ki kellene kapcsolni.
Alkalmas minden Kärcher háztartási száraz-nedves porszívóhoz
Alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|207 x 106 x 117
Kompatibilis készülékek
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Alkalmazási területek
- Csempék
- Tapéta
- Vakolat
- Fa
- Kő
- Beton