A kényelmetlen és mindenekelőtt extra seprés vagy porszívózás helyett a fúróport a forrásnál, közvetlenül a furatból távolíthatja el. Nem számít, hogy a fúrót a falra vagy a mennyezetre helyezi-e, vagy hogy az aljzat csempe, tapéta, vakolat, kő, beton vagy fa: A 2-kamrás rendszernek és a habszivacs tömítésnek köszönhetően a Kärcher Home & Garden WD 2–6 nedves és száraz porszívó tartozéka szilárdan és biztonságosan a helyén marad minden közös felületen. Ezenkívül nem kell egy másik személy segítségére hagyatkoznia, hanem saját maga is könnyedén fúrhat, majd szívhatja fel a fúróport, így a terület tisztán marad. Fúrógépünk porfogója minden hagyományos fúróhoz alkalmas 15 mm-es fúróméretig.