Porelszívó

A WD 2–6 nedves és száraz porszívóink új tartozéka biztonságos és pormentes fúrást tesz lehetővé minden általános fal- és mennyezetfelületen. A fúrópor közvetlenül a furatból szívódik el.

A kényelmetlen és mindenekelőtt extra seprés vagy porszívózás helyett a fúróport a forrásnál, közvetlenül a furatból távolíthatja el. Nem számít, hogy a fúrót a falra vagy a mennyezetre helyezi-e, vagy hogy az aljzat csempe, tapéta, vakolat, kő, beton vagy fa: A 2-kamrás rendszernek és a habszivacs tömítésnek köszönhetően a Kärcher Home & Garden WD 2–6 nedves és száraz porszívó tartozéka szilárdan és biztonságosan a helyén marad minden közös felületen. Ezenkívül nem kell egy másik személy segítségére hagyatkoznia, hanem saját maga is könnyedén fúrhat, majd szívhatja fel a fúróport, így a terület tisztán marad. Fúrógépünk porfogója minden hagyományos fúróhoz alkalmas 15 mm-es fúróméretig.

Jellemzők és előnyök
A pormentes és maradványmentes fúrásért.
A fúráskor keletkező port felfogó eszköz minden hagyományos falon és mennyezeten megbízhatóan működik.
A FEJ FÖLÖTTI FÚRÁS KÖNNYEBB, MINT VALAHA.
A por elszívása gond nélkül, második személy bevonása nélkül lehetséges.
Könnyen kezelhető – csatlakoztassuk a szívócsőre, kapcsoljuk be a porszívót, helyezzük az eszközt a kívánt pozícióba, és kezdjük meg a fúrást.
A sárga kapcsoló gomb megnyomásával változtatható a porelszívó helyzete anélkül hogy a porszívót ki kellene kapcsolni.
Alkalmas minden Kärcher háztartási száraz-nedves porszívóhoz
Alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához
Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő (mm) 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 207 x 106 x 117
Alkalmazási területek
  • Csempék
  • Tapéta
  • Vakolat
  • Fa
  • Beton