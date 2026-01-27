PressurePro Alyvos ir riebalų tirpiklis „Extra“ RM 31, 20l
Aukštos koncentracijos ir slėgio bazinis valiklis. Esant bet kokiai temperatūrai itin veiksmingai pašalina sunkiausiai įveikiamas dėmes - tepalus/riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas.
Mūsų PressurePro alyvos ir riebalų valiklis Extra RM 31 tikrai pateisina savo pavadinimą ir, atrodo, be jokių pastangų ištirpdo net sunkiausiai pašalinamus alyvos, riebalų, dervos, suodžių ir dūmų dervos nešvarumus. Labai koncentruota, ekonomiška aukštu slėgiu skirta valyti valymo priemonė gali būti naudojama visuose temperatūrų diapazonuose: nuo 150 °C garų fazėje, ir pasižymi galingu valymo efektu. Kaip giluminis valiklis, tinkantis variklių plovimui ir dalių valymui dirbtuvėse ar žemės ūkio valdose, taip pat daro įspūdį kitose srityse, pavyzdžiui, valant fasadus, kai pašalinami nešvarumai, atsiradęs dėl išmetamų teršalų, paukščių išmatų ar vabzdžių likučių, taip pat gali būti naudojamas bako vidaus valymas maisto pramonėje. PressurePro alyvos ir riebalų valiklis Extra RM 31 yra be silikono, greitai atskiria aliejų ir vandenį alyvos separatoriuje ir palieka maloniai gaivų kvapą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|13
|Svoris (kg)
|22,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|24,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 237 x 430
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transportas ir transportavimo įranga
- Arklidžių valymui
- Vandens statinių valymui
- Automobilių / variklių valymui
- Dalių valymui
- Paviršių nuriebalinimui
- Maisto talpoms
- Fasadų plovimui