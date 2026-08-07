PressurePro alyvos ir riebalų valiklis Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
Labai koncentruota aukšto slėgio giluminio valymo priemonė su specialia ekologinio efektyvumo formule. Efektyviai pašalina įsisenėjusius nešvarumus pvz. tepalus, riebalus, dervą, suodžius ir dūmų dervą.
Speciali formulė PressurePro alyvos ir riebalų valiklis Extra RM 31 eco!efficiency buvo sukurta naudoti su aukšto slėgio plovimo įrenginiais eco!efficiency režimu, todėl užpildo valymo efektyvumo spragą, kurią gali sukurti žemesnė 60 laipsnių vandens temperatūra. Valymo priemonė užtikrina galingą valymo procesą visuose temperatūros diapazonuose ir netgi gali būti naudojamas garų fazėje iki 150 °C. Labai koncentruota, be silikono ir lengvai atskiriama formulė be vargo pašalina sunkias alyvas, riebalus ir mineralinius nešvarumus, kartu yra ypač ekonomiška, taupanti ir ekologiška. Kaip galingas giluminis valiklis, tinkamas variklių plovimui ir dalių valymui dirbtuvėse ar žemės ūkio valdose, ji daro įspūdį ir kitose srityse, pavyzdžiui valant fasadus, kai pašalinami nešvarumai, atsiradę dėl išmetamų teršalų, paukščių išmatų ar vabzdžių likučių, taip pat gali būti naudojama talpų vidaus valymui maisto pramonėje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|2,5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|4
|pH
|14
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,1
Produktas
- Veiksminga ekologiška aukšto slėgio valymo priemonė
- Veiksmingai pašalina alyvą, riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas
- Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
- Malonus, gaivus aromatas
- Nėra fosfatų
- Be silikono
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transportas ir transportavimo įranga
- Arklidžių valymui
- Vandens statinių valymui
- Automobilių / variklių valymui
- Dalių valymui
- Paviršių nuriebalinimui
- Maisto talpoms
- Fasadų plovimui