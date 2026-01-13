Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.
Соединение, разъединение и ремонт в одно касание – благодаря практичному и эргономичному универсальному коннектору Plus производства Kärcher с функцией Aqua Stop и захватами из мягкого пластика для максимально комфортного обращения. Гибкая система стыкового соединения существенно облегчает процесс полива, как маленьких, так и больших садов и других участков. Ведь нормально работающие коннекторы и штуцеры для присоединения к кранам – основа любой качественной системы полива. Универсальный коннектор Plus с функцией Aqua Stop совместим с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов и всеми стандартными системами стыкового соединения.
Особенности и преимущества
Аквастоп
- Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Мягкие пластиковые захваты
- Для удобства использования
Клик-система
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,038
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,053
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 42 x 42
Совместимая техника
- G 7.180
- K
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T50
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home *EU
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Plus (CEM)
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- WBS 3
- Блок управления поливом WT 5
- Держатель для шланга
- Держатель для шланга Plus
- Катушка для шланга HR 3
- Катушка для шланга HR 4
- Катушка со шлангом HBX 4.15 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 4.20 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 5.25 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 5.30 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 5.35 Automatic
- Катушка со шлангом HR 2.10 Set
- Катушка со шлангом HR 3.20 Set
- Катушка со шлангом HR 4.30 Set
- Мультифункциональный пистолет Plus
- Осцилирующий дождеватель OS 5.320 S для прямоугольных участков
- Пистолет для полива Plus
- Тележка для шланга HT 2
- Тележка для шланга HT 3
- Тележка для шланга HT 4
- Тележка для шланга HT 5 M
- Тележка для шланга HT 6 M
- Тележка для шлангов HT 4.500
- Тележка со шлангом HT 2.20 Set
- Тележка со шлангом HT 3.20 Set
- Тележка со шлангом HT 4.20 Set
- Тележка со шлангом HT 5.20 M Set
- Штанга для полива Plus, 6 типов струи