Активное чистящее средство RM 25 ASF, кислота, концентрат, 2.5л

Кислотное чистящее средство RM 25 ASF для основной чистки санитарных зон. Удаляет осадок, ржавчину, накипь, масла. Идеально подходит для очистки внутренних стенок пищевых контейнеров.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 2,5
Единица упаковки (шт.) 4
Вес (с упаковкой) (кг) 2,95
Свойства
  • Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
  • Устраняет кальцийсодержащие и белковые загрязнения
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
  • Эффективность очистки при любых температурах.
  • Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
Активное чистящее средство RM 25 ASF, кислота, концентрат, 2.5л
Активное чистящее средство RM 25 ASF, кислота, концентрат, 2.5л
Активное чистящее средство RM 25 ASF, кислота, концентрат, 2.5л
Активное чистящее средство RM 25 ASF, кислота, концентрат, 2.5л
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
  • Z 20 Содержит but-2-yne-1,4-diol. Может вызывать аллергические реакции.
Совместимая техника
Области применения
  • Чистка бочек
  • Уборка на молочных кухнях
  • Уборка в санитарных помещениях
  • Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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