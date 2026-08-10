Активное чистящее средство RM 25 ASF, кислота, концентрат, 2.5л
Кислотное чистящее средство RM 25 ASF для основной чистки санитарных зон. Удаляет осадок, ржавчину, накипь, масла. Идеально подходит для очистки внутренних стенок пищевых контейнеров.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|2,5
|Единица упаковки (шт.)
|4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,95
Свойства
- Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
- Устраняет кальцийсодержащие и белковые загрязнения
- Деликатен к обрабатываемым материалам.
- Эффективность очистки при любых температурах.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
- Z 20 Содержит but-2-yne-1,4-diol. Может вызывать аллергические реакции.
Совместимая техника
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/23-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 ST
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/11-4 Cage
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/20 G Classic
- HD 8(18 -St-H steel
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage *KAP Аппарат выс.давления
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 St
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 860
- PRO HD 600
- ProHD 400
Области применения
- Чистка бочек
- Уборка на молочных кухнях
- Уборка в санитарных помещениях
- Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов