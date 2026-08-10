Ceara fierbinte RM 820, 20l

Aceasta ceara termo lichida produce un strat protector rezistent la intemperii, care protejeaza vehiculele impotriva coroziunii. Respecta VDA.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 20
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 4
Greutate (kg) 19,8
Greutate cu ambalaj (kg) 21,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 250 x 420
Ceara fierbinte RM 820, 20l
Ceara fierbinte RM 820, 20l
Ceara fierbinte RM 820, 20l
Domenii de intrebuintare
  • Autoturisme
  • Spalarea autoutilitarelor
  • Vehicule, autoutilitare si biciclete
Accesorii
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Created with AI (artificial intelligence)

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