Ceara fierbinte RM 820, 20l
Aceasta ceara termo lichida produce un strat protector rezistent la intemperii, care protejeaza vehiculele impotriva coroziunii. Respecta VDA.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|20
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|4
|Greutate (kg)
|19,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|21,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 250 x 420
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Autoturisme
- Spalarea autoutilitarelor
- Vehicule, autoutilitare si biciclete