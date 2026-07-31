Skumlanse DUO Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t
DUO Advanced 1-kopps skumlanse med to-liters rengjøringsmiddeltank og direkte omkobling til høytrykksrengjøring. Passer for Kärcher høytrykksspylere med en gjennomstrømningshastighet på 400 til 600 l/t.
Den innovative DUO Advanced 1-kopps skumlansen er utstyrt med en robust base med et slitesterkt nikkelbelegg, og er også egnet for høytrykksrengjøring med aggressive rengjøringsmidler. Skumlansen er egnet for Kärcher høytrykksspylere med en strømningshastighet på 400 til 600 l/t, og lar brukeren bytte direkte til høytrykksstrålen. I tillegg har lansen en to-liters, ergonomisk og robust beholder for rengjøringsmiddel med ekstra håndtak på halsen og en romslig påfyllingsåpning. Dessuten kan sprøytevinkelen til DUO Advanced 1-kopps skumlansen justeres fleksibelt, og den nøyaktige doseringen av rengjøringsmiddelet utføres i tre trinn, nøyaktig etter behov. En integrert lukker forhindrer effektivt utilsiktede justeringer av doseringen av rengjøringsmiddelet.
Egenskaper og fordeler
Direkte veksling mellom rengjøringskjemikalier og høytrykksrengjøringTidsbesparende da det ikke er nødvendig å bytte strålerør eller tilbehør.
Ergonomisk to-liters beholder for rengjøringsmiddelMuliggjør uanstrengte lengre rengjøringsoppgaver.
Rengjøringsmiddel doseres med integrert lukkerMuliggjør presis, tre-trinns dosering for rengjøringsmiddel. For optimal skumkvalitet. Forhindrer potensiell overdosering av rengjøringsmiddel.
Hovedhus med slitesterkt nikkelbelegg
- Svært robust og slitesterk design.
- Forenkler bruk av sterke rengjøringsmidler ved behov.
Fleksibel innstilling av sprayvinkel
- Meget presis skumstråle.
- Tillater sikkert arbeid over større avstander.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|400 - 600
|Dysestørrelse (mm)
|38
|Maks. trykk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Beholderkapasitet (l)
|2
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,5
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Bruksområder
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bil-, industri- og landbrukssektoren
- Bygg- og anleggsbransjen (rengjøring av anleggsmaskiner, stillaser, fôringsrør, utstyr)
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