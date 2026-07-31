Den innovative DUO Advanced 1-kopps skumlansen er utstyrt med en robust base med et slitesterkt nikkelbelegg, og er også egnet for høytrykksrengjøring med aggressive rengjøringsmidler. Skumlansen er egnet for Kärcher høytrykksspylere med en strømningshastighet på 400 til 600 l/t, og lar brukeren bytte direkte til høytrykksstrålen. I tillegg har lansen en to-liters, ergonomisk og robust beholder for rengjøringsmiddel med ekstra håndtak på halsen og en romslig påfyllingsåpning. Dessuten kan sprøytevinkelen til DUO Advanced 1-kopps skumlansen justeres fleksibelt, og den nøyaktige doseringen av rengjøringsmiddelet utføres i tre trinn, nøyaktig etter behov. En integrert lukker forhindrer effektivt utilsiktede justeringer av doseringen av rengjøringsmiddelet.