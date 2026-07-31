Starter kit Battery Power 18/50
Egenskaper og fordeler
Innovativ sanntidsteknologi
18 V Battery Power utskiftbart batteriFor bruk i alle 18 V enheter tilhørende Kärcher Batteriplattform.
Kraftige litium-ion cellerGaranterer konsistent ytelse samtidig som den forhindrer selvutladning og tap av minneeffekt.
Automatisk oppbevaringsmodus
- Forlenger cellenes levetid.
IPX5-klassifisert – beskyttet mot vannstråler fra alle retninger
- Pålitelig beskyttelse under jobber som innebærer bruk av vann.
Effektiv temperaturovervåkning
Smart cellemonitorering
- Beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og dyputladning.
Veggfeste
- For enkel veggmontering av laderen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|5
|Ladetid for batteri med hurtiglader
|
18 V / 5.0 Ah Battery Power batteri:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|1,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|184 x 133 x 147
Scope of supply
- Batteri: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Batterilader: 18 V Battery Power-hurtiglader (1. stk.)
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