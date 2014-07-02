Slangsatsen är inte enbart avsedd att användas som försörjningsslang för högtryckstvättar, utan kan även användas för trädgårdsbevattning. Satserna består av en 10 m ftalatfri (< 0,1 %) PrimoFlex®-slang (3/4"), en krananslutning G3/4, en universell slangkoppling och en universell slangkoppling med Aqua Stop. Trädgårdsslangarna som ingår i Kärchers bevattningssortiment är extremt flexibla, robusta och beständiga mot böjning. En vinnande formel: Lång livstid plus enkel hantering är lika med förstklassig trädgårdsskötsel. Kärcher: Det kloka valet för dina bevattningsbehov.