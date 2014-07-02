Anslutningsslang för högtryckstvätt

Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.

Slangsatsen är inte enbart avsedd att användas som försörjningsslang för högtryckstvättar, utan kan även användas för trädgårdsbevattning. Satserna består av en 10 m ftalatfri (< 0,1 %) PrimoFlex®-slang (3/4"), en krananslutning G3/4, en universell slangkoppling och en universell slangkoppling med Aqua Stop. Trädgårdsslangarna som ingår i Kärchers bevattningssortiment är extremt flexibla, robusta och beständiga mot böjning. En vinnande formel: Lång livstid plus enkel hantering är lika med förstklassig trädgårdsskötsel. Kärcher: Det kloka valet för dina bevattningsbehov.

Egenskaper och fördelar
10 m 3/4" PrimoFlex®-slang
Plus universell slangkoppling 2.645-193.0
Plus universell slangkoppling med Aqua Stop 2.645-194.0
Krananslutning G3/4
Specifikationer

Tekniska data

Färg Gul
Vikt (kg) 2,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,4
Mått (L × B × H) (mm) 370 x 370 x 105

Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.

Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • För bevattning av krukväxter
  • För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg