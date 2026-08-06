Koncentrerad spolarvätska Vinter, 5l

Rengöring och frostskyddsmedel för vindrutan. Förhindrar att vindrutan fryser och garanterar fri sikt.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 5
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
Vikt (kg) 5
Vikt inkl. förpackning (kg) 5,1
Mått (L × B × H) (mm) 192 x 145 x 248
Produkt
  • Rengöringsmedel som torkar utan rester eller ränder
  • Avlägsnar bromsdamm, gummimärken efter däck, utfällningar av vintersalt och fläckar från snö och slask
  • Angenäm och frisk citrusdoft
Koncentrerad spolarvätska Vinter, 5l
Koncentrerad spolarvätska Vinter, 5l
Koncentrerad spolarvätska Vinter, 5l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
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Användningsområden
  • Bilrutor
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