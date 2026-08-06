Super pearl wax cleaning agents 824, 20l

Torkning, skydd och vård i en enda applikation. Detta flytande pärlvax bryter ned vattenfilmen och säkrar mycket goda torkegenskaper särskilt om hårt vatten används.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 4
Vikt (kg) 19,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 21,6
Mått (L × B × H) (mm) 260 x 240 x 440
Super pearl wax cleaning agents 824, 20l
Super pearl wax cleaning agents 824, 20l
Super pearl wax cleaning agents 824, 20l
Super pearl wax cleaning agents 824, 20l
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Användningsområden
  • Bilar
  • Rengöring av yrkesfordon
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