Super pearl wax cleaning agents 824, 20l
Torkning, skydd och vård i en enda applikation. Detta flytande pärlvax bryter ned vattenfilmen och säkrar mycket goda torkegenskaper särskilt om hårt vatten används.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|4
|Vikt (kg)
|19,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|21,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|260 x 240 x 440
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Användningsområden
- Bilar
- Rengöring av yrkesfordon