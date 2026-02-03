Средство для очистки камня и фасадов Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1л
Интенсивное средство для чистки каменных поверхностей с уникальной фомулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от выветривания и обрастания мхом и водорослями. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|6
|Вес (кг)
|1,01
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,162
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Совместимая техника
Области применения
- Террасы
- Фасады
- Каменные садовые ограды и каменные стены