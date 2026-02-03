Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л, 1л
Інтенсивний засіб для очищення кам'яних поверхонь з унікальною фомулою "3 в 1", що включає активний очищуючий компонент і компоненти для захисту від вивітрювання і обростання мохом і водоростями. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|6
|Вага (кг)
|1,01
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,162
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Сумісна техніка
Області застосування
- Тераси
- Фасади
- Паркан і стіни з каменю