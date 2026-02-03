Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л, 1л

Інтенсивний засіб для очищення кам'яних поверхонь з унікальною фомулою "3 в 1", що включає активний очищуючий компонент і компоненти для захисту від вивітрювання і обростання мохом і водоростями. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист.