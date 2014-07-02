Средство для очистки пластмасс 3-в-1 RM 613, 1л
Средство с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|6
|Вес (кг)
|1,008
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,169
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Свойства
- Активное чистящее средство для быстрого и эффективного удаления жиров, органических загрязнений, а также атмосферных отложений.
- Эффективная формула защиты цвета замедляет выцветание пластиковых поверхностей.
- Формула защиты материала для долгосрочности, надежности и прочности садовой мебели, оконных рам и пластиковых панелей.
- Система Plug ’n’ Clean - это самый простой и удобный способ применения моющего средства при использовании аппарата высокого давления Kärcher
- Готовое к использованию чистящее средство
- Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
- Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
- Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P264 После работы тщательно вымыть
Совместимая техника
Области применения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Деревянные рамы
- Пластиковые панели