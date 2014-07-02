Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л, 1л
Засіб з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищающий компонент і компоненти для захисту матеріалу і запобігання його вицвітання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|6
|Вага (кг)
|1,008
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,169
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Властивості
- Активний миючий засіб для швидкого і ефективного видалення жирів, органічних забруднень, а також атмосферних відкладень.
- Ефективна формула захисту кольору попереджує та уповільнює жовтіння та вицвітання пластику
- Спеціальна захисна формула робить садові меблі, віконні рами, пластикові панелі більш довговічними та більш гнучкими у використанні
- Система Plug 'n' Clean - це найпростіший і найзручніший спосіб використання миючого засобу при застосуванні апарату високого тиску Kärcher
- Готовий до використання засіб для чищення
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
- Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P332 + P313 При подразненні шкіри: звернутися за консультацією / звернутися за лікарською допомогою.
Сумісна техніка
Області застосування
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Дерев'яні рами
- Пластикові панелі