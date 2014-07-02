Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л, 1л

Засіб з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищающий компонент і компоненти для захисту матеріалу і запобігання його вицвітання.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 1
Одиниця упаковки (шт.) 6
Вага (кг) 1,008
Вага (з упаковкою) (кг) 1,169
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Властивості
  • Активний миючий засіб для швидкого і ефективного видалення жирів, органічних забруднень, а також атмосферних відкладень.
  • Ефективна формула захисту кольору попереджує та уповільнює жовтіння та вицвітання пластику
  • Спеціальна захисна формула робить садові меблі, віконні рами, пластикові панелі більш довговічними та більш гнучкими у використанні
  • Система Plug 'n' Clean - це найпростіший і найзручніший спосіб використання миючого засобу при застосуванні апарату високого тиску Kärcher
  • Готовий до використання засіб для чищення
  • Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
  • Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
  • Зроблено в Німеччині
Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л, 1л
Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л, 1л
Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л, 1л
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
  • P332 + P313 При подразненні шкіри: звернутися за консультацією / звернутися за лікарською допомогою.
Області застосування
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Дерев'яні рами
  • Пластикові панелі
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.