PressurePro RM 22 Bil Shampoo, powder (NTA-Fri), 20kg

Effektiv shampoo-pulver til hårdnakket snavs som olie-, fedt og mineralpletter. Særdeles velegnet til motor- og bilvask. NTA-fri.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (kg) 20
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 12,7
Vægt (kg) 20
Vægt inkl. emballage (kg) 20,3
Mål (L x B x H) (mm) 540 x 640 x 120
Produkt
  • Effektivt shampoo-pulver til højtryksrensning
  • Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
  • Rengør ved alle temperaturer
  • Effektiv hurtigt
  • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
  • Fri for fosfater
  • Fri for NTA
PressurePro RM 22 Bil Shampoo, powder (NTA-Fri), 20kg
PressurePro RM 22 Bil Shampoo, powder (NTA-Fri), 20kg
PressurePro RM 22 Bil Shampoo, powder (NTA-Fri), 20kg
PressurePro RM 22 Bil Shampoo, powder (NTA-Fri), 20kg
PressurePro RM 22 Bil Shampoo, powder (NTA-Fri), 20kg
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H290 Kan ætse metaller.
  • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
  • P405 Opbevares under lås.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
  • Transport og maskiner
  • Bil- og motorvask
  • Rengøring af komponenter
  • Affedtning af overflader