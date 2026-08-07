PressurePro RM 22 Bil Shampoo, powder (NTA-Fri), 20kg
Effektiv shampoo-pulver til hårdnakket snavs som olie-, fedt og mineralpletter. Særdeles velegnet til motor- og bilvask. NTA-fri.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (kg)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|12,7
|Vægt (kg)
|20
|Vægt inkl. emballage (kg)
|20,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|540 x 640 x 120
Produkt
- Effektivt shampoo-pulver til højtryksrensning
- Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
- Rengør ved alle temperaturer
- Effektiv hurtigt
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- Fri for fosfater
- Fri for NTA
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Transport og maskiner
- Bil- og motorvask
- Rengøring af komponenter
- Affedtning af overflader