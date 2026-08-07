VehiclePro varm voks RM 820 ASF, 200l
Plejevoks til højglans, vejrbestandig og bevarende lag på køretøjets lak, der beskytter mod korrosion. Effektiv med alle slags vandhårdheder og VDA-kompatible.
Beskytter effektivt mod korrosion og sikrer på samme tid spejlblanke køretøjsoverflader: VehiclePro varm voks RM 820 ASF fra Kärcher til højtryksrensere i selvbetjenings vaskestationer og i køretøjers vaskesystemer. Om det er til biler, erhvervskøretøjer eller cykler, i hårdt eller blødt vand - skaber plejevokset et vejrbestandig bevarelseslag, der sikkert beskytter lakken i op til en måned. Derudover praler vokset med imponerende miljøvenlige egenskaber, fordi tensiderne det indeholder er bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004, det er VDA-kompatibelt og med op til 120 biler behandlet pr- liter, hvilket gør det meget økonomisk at bruge.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|200
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|216
Produkt
- Effektiv termovoks til brug i biler og selvbetjente vaskeinstallationer.
- Beskytter effektivt i op til 1 måned.
- Effektiv med alle niveauer af vandhårdhed.
- Giver et spejlblankt finish.
- VDA-kompatibel
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273 Undgå udledning til miljøet.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Biler
- Rengøring af erhvervskøretøjer
- Biler, erhvervskøretøjer, cykler