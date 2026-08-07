VehiclePro varm voks RM 820 ASF, 200l

Plejevoks til højglans, vejrbestandig og bevarende lag på køretøjets lak, der beskytter mod korrosion. Effektiv med alle slags vandhårdheder og VDA-kompatible.

Beskytter effektivt mod korrosion og sikrer på samme tid spejlblanke køretøjsoverflader: VehiclePro varm voks RM 820 ASF fra Kärcher til højtryksrensere i selvbetjenings vaskestationer og i køretøjers vaskesystemer. Om det er til biler, erhvervskøretøjer eller cykler, i hårdt eller blødt vand - skaber plejevokset et vejrbestandig bevarelseslag, der sikkert beskytter lakken i op til en måned. Derudover praler vokset med imponerende miljøvenlige egenskaber, fordi tensiderne det indeholder er bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004, det er VDA-kompatibelt og med op til 120 biler behandlet pr- liter, hvilket gør det meget økonomisk at bruge.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 4
Vægt inkl. emballage (kg) 216
Produkt
  • Effektiv termovoks til brug i biler og selvbetjente vaskeinstallationer.
  • Beskytter effektivt i op til 1 måned.
  • Effektiv med alle niveauer af vandhårdhed.
  • Giver et spejlblankt finish.
  • VDA-kompatibel
  • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
  • NTA-fri
VehiclePro varm voks RM 820 ASF, 200l
VehiclePro varm voks RM 820 ASF, 200l
VehiclePro varm voks RM 820 ASF, 200l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • P273 Undgå udledning til miljøet.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
  • Biler
  • Rengøring af erhvervskøretøjer
  • Biler, erhvervskøretøjer, cykler
Tilbehør