Beskytter effektivt mod korrosion og sikrer på samme tid spejlblanke køretøjsoverflader: VehiclePro varm voks RM 820 ASF fra Kärcher til højtryksrensere i selvbetjenings vaskestationer og i køretøjers vaskesystemer. Om det er til biler, erhvervskøretøjer eller cykler, i hårdt eller blødt vand - skaber plejevokset et vejrbestandig bevarelseslag, der sikkert beskytter lakken i op til en måned. Derudover praler vokset med imponerende miljøvenlige egenskaber, fordi tensiderne det indeholder er bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004, det er VDA-kompatibelt og med op til 120 biler behandlet pr- liter, hvilket gør det meget økonomisk at bruge.