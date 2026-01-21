Autošampoon RM 619, 5l

Kergelt leeliseline vahtu tekitav aine sõidukite põhjalikuks puhastamiseks. Keskkonnasõbralik ja eriti õrnatoimeline kõigi värvitud ja plastmasspindade suhtes.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 5
Pakendamisüksus (tk.) 1
Kaal, sh pakend (kg) 5,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 190 x 140 x 250
Toode
  • Tundlike värvitus ja plastpindade põhjalikuks puhastuseks
  • Eriti õrnatoimeline puhastus
  • Õrnalt leeliseline puhastusvahend, ei sisalda ohtlikke aineid
  • Kasutusvalmis puhastusvahend
  • Kiire ja tõhus puhastus koos Kärcheri kõrgsurvepesuritega
  • NTA-vaba
  • Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
  • Valmistatud Saksamaal
Autošampoon RM 619, 5l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
  • EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Mootorrattad ja rollerid
