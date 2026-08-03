Razvijen kao univerzalni mop, ECO!Mop s petljama u crvenoj boji impresionira ravnomjernom i tijesno raspoređenom raspodjelom petlji za vrhunski kapacitet skupljanja prljavštine. Poliesterske omče s visokim udjelom mikrovlakana također pomažu pri čišćenju blizu rubova i skupljaju slobodnu prljavštinu iz uglova i rubova. Krpa je savršena za industrijsko čišćenje i u drugim područjima s velikom količinom prljavštine kao i na neravnim podovima. Zahvaljujući sustavu kodiranja boja, krpa za brisanje može se jasno rasporediti na određeni dio koji treba očistiti i učinkovito se sprječava unakrsna kontaminacija. Sustav ECO!Mop također je prikladan za korištenje u sustavu ravnih mopova s ​​kolicima s dvostrukom kantom ili kolicima s jednom kantom i prešom, kao i za predkondicionirane primjene. Ulijte 250 posto flote za čišćenje vlastite težine preko krpe za brisanje. Drugi korak za suho brisanje područja općenito nije potreban za obje metode.