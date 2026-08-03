EKO! mop, crveni, 40 cm
ECO!Mop set u crvenoj boji. S omčama od mikrofibre i fiksiranjem za džep. Savršeno za metodu predkondicioniranja i korištenje s ravnim sustavom brisanja iz Kärchera.
Razvijen kao univerzalni mop, ECO!Mop s petljama u crvenoj boji impresionira ravnomjernom i tijesno raspoređenom raspodjelom petlji za vrhunski kapacitet skupljanja prljavštine. Poliesterske omče s visokim udjelom mikrovlakana također pomažu pri čišćenju blizu rubova i skupljaju slobodnu prljavštinu iz uglova i rubova. Krpa je savršena za industrijsko čišćenje i u drugim područjima s velikom količinom prljavštine kao i na neravnim podovima. Zahvaljujući sustavu kodiranja boja, krpa za brisanje može se jasno rasporediti na određeni dio koji treba očistiti i učinkovito se sprječava unakrsna kontaminacija. Sustav ECO!Mop također je prikladan za korištenje u sustavu ravnih mopova s kolicima s dvostrukom kantom ili kolicima s jednom kantom i prešom, kao i za predkondicionirane primjene. Ulijte 250 posto flote za čišćenje vlastite težine preko krpe za brisanje. Drugi korak za suho brisanje područja općenito nije potreban za obje metode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD
|Vrsta podloge
|Tvrdi podovi / Otporni podovi
|Struktura poda
|Glatko i visoko strukturirano
|Razina prljavštine
|Nisko do srednje
|Uporaba tekstila
|Tekstil izdržljiv
|Radna širina (cm)
|40
|Prilog za tekstil
|Džepovi
|Materijal
|100% PET
|Tekstilni materijal
|mikrovlakna
|Tip proizvodnje
|PET tkanina za nošenje s ušivenim petljama
|Struktura tekstila
|Petlja
|Temperatura pranja (°C)
|maks. 90
|Preporuka za pranje (°C)
|60
|Temperatura sušilice (°C)
|60
|Ciklusi pranja¹⁾
|pribl. 300
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu / Težina po m2 (kg/g/m²)
|0,2 / 30
|Dimenzije (d × š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Poštivanje ili korištenje preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, korištenje sušilice, posebno na višim temperaturama, može znatno skratiti vijek trajanja.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje