EKO! mop, crveni, 40 cm

ECO!Mop set u crvenoj boji. S omčama od mikrofibre i fiksiranjem za džep. Savršeno za metodu predkondicioniranja i korištenje s ravnim sustavom brisanja iz Kärchera.

Razvijen kao univerzalni mop, ECO!Mop s petljama u crvenoj boji impresionira ravnomjernom i tijesno raspoređenom raspodjelom petlji za vrhunski kapacitet skupljanja prljavštine. Poliesterske omče s visokim udjelom mikrovlakana također pomažu pri čišćenju blizu rubova i skupljaju slobodnu prljavštinu iz uglova i rubova. Krpa je savršena za industrijsko čišćenje i u drugim područjima s velikom količinom prljavštine kao i na neravnim podovima. Zahvaljujući sustavu kodiranja boja, krpa za brisanje može se jasno rasporediti na određeni dio koji treba očistiti i učinkovito se sprječava unakrsna kontaminacija. Sustav ECO!Mop također je prikladan za korištenje u sustavu ravnih mopova s ​​kolicima s dvostrukom kantom ili kolicima s jednom kantom i prešom, kao i za predkondicionirane primjene. Ulijte 250 posto flote za čišćenje vlastite težine preko krpe za brisanje. Drugi korak za suho brisanje područja općenito nije potreban za obje metode.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD
Vrsta podloge Tvrdi podovi / Otporni podovi
Struktura poda Glatko i visoko strukturirano
Razina prljavštine Nisko do srednje
Uporaba tekstila Tekstil izdržljiv
Radna širina (cm) 40
Prilog za tekstil Džepovi
Materijal 100% PET
Tekstilni materijal mikrovlakna
Tip proizvodnje PET tkanina za nošenje s ušivenim petljama
Struktura tekstila Petlja
Temperatura pranja (°C) maks. 90
Preporuka za pranje (°C) 60
Temperatura sušilice (°C) 60
Ciklusi pranja¹⁾ pribl. 300
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu / Težina po m2 (kg/g/m²) 0,2 / 30
Dimenzije (d × š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Poštivanje ili korištenje preporučenih temperatura i deterdženata. Osim toga, korištenje sušilice, posebno na višim temperaturama, može znatno skratiti vijek trajanja.

EKO! mop, crveni, 40 cm
Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
  • Podna praonica - mokro čišćenje
Sredstva za čišćenje
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH