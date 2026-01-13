Dziļās tīrīšanas līdzeklis FloorPro RM 69 eco!efficiency, 10l
Spēcīgs grīdas un rūpniecisko grīdu tīrīšanas līdzeklis bez piepūles noņem noturīgus eļļu, tauku, kvēpu un minerālvielu netīrumus. Ar formulu eco!efficiency tas ir īpaši ekonomisks, efektīvs un videi draudzīgs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|10
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|12.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.9
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Grīdas tīrīšana