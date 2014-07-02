Удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.

Особенности и преимущества
Для удлинения струйной трубки на 0,4 м.
  • Легкая очистка труднодоступных мест (особенно расположенных на высоте)
Компактность
  • Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления.
  • Простота в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,259
Вес (с упаковкой) (кг) 0,31
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 446 x 45 x 45

Совместимая техника
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
