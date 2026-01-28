Защитный брызговик для минимоек высокого давления

Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).

Идеально подходит для чистки угловых и краевых участков: брызговик (Splash guard) для защиты от брызг специально разработан для аппаратов высокого давления Kärcher класса K 2 - K 7. Эффективно защищает пользователя и окружающие предметы от разбрызгиваемой при работе минимойки воды. Прозрачная конструкция брызговика обеспечивает четкую видимость обрабатываемой поверхности. Брызговик совместим со всеми новыми струйными трубками Vario Power и Multi Jets, а также с новыми грязевыми фрезами. (Не подходит к струйным трубкам Multi Power МР 145 и МР 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Особенности и преимущества
Брызговик
  • Надежная защита пользователя от брызг воды - особенно при очистке угловых и краевых участков.
Прозрачный материал
  • Прозрачность позволяет тщательнее произвести уборку поверхности.
Несколько адаптеров входят в состав поставки
  • Подходит для всех новых трубок Vario Power, многофункциональных распылительных сопел и прочих насадок.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,325
Вес (с упаковкой) (кг) 0,543
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 220 x 188 x 237

Не подходит к струйным трубкам Multi Power МР 145 и МР 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Области применения
  • Лестницы
