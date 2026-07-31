PressurePro Maskinbeskyttelse Advance 2 RM 111, 1l
Systempleie for effektiv beskyttelse av varmebatteriet og vannledende deler av varmtvannsvaskere, forhindrer kalkavleiringer i hardt vann og korrosjon i bløtt vann.
Kalkavleiringer og korrosjon er naturlige fiender av varmtvannsvaskere når vannet er svært hardt eller mykt. For å bekjempe dette, har Kärcher utviklet PressurePro Maskinbeskyttelse Advance 2 RM 111, som gir maksimal beskyttelse mot svart vann og kalkavleiringer i varmespiralen (opp til 150°C), samtidig som den effektivt beskytter alle vannledende deler mot korrosjon. Tilsetning av pumpepleiemidler sørger for kontinuerlig smøring og vedlikehold av høytrykkspumpen, og dette spesielle pleiemiddelet er utviklet for å forlenge levetiden til viktige komponenter, redusere groper og senke vedlikeholdskostnadene i HDS-maskiner med systemtilpasning. Advance-flasken er praktisk og kan brukes direkte på maskinen, og gjør det raskt og enkelt å vedlikeholde den.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|1
|Forpakning (Stk)
|6
|pH
|12
|Vekt (kg)
|1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|110 x 75 x 200
Produkt
- Med integrert korrosjonsbeskyttelse for alle komponenter i kontakt med vann
- Beskyttelse mot svart vannforurensning (rust i varmebatteriet, i tilfelle av meget mykt vann)
- For kontinuerlig smøring og pleie av høytrykkspumpe
- Forhindrer effektivt kalkavleiringer i varmt vann i høytrykksvaskere
- Spesielt for maskiner med systembeskyttelse
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- HDS -E 8/16-4M 24KW
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4M 60Hz
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 11/18-4 S anniversary edition
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14 -4ST Bensin
- HDS 12/14 -4ST Bensin LPG
- HDS 12/14 ST ECO*EU-II
- HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18 -4SX
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S 60 Hz
- HDS 1295-4 S Eco
- HDS 13/20 -4SX
- HDS 13/20 -4SX *EU-II
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4S
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 2000 SUPER - 400V
- HDS 2000 Super
- HDS 5.0/30-4 S Ec
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 550 C
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 601 C Eco
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C anniversary edition
- HDS 798 C
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX
- HDS 8/16-4E 12kW
- HDS 8/16-4E 24kW
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4M
- HDS 801 B
- HDS 801 Bensin
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 801-4 E
- HDS 895 MX Eco
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16 ST Bensin LPG
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4M
- HDS 995-4 M Eco
- HDS Super M Eco
- HDS Super MX Eco
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Bruksområder
- Transport og maskiner
- Bil-/ motorvask
- Avfetting, fosfatering
- Avfetting av overflater
- Vedlikehold av maskinen, beskyttelse mot kalkavleiringer og pleier pumpen.