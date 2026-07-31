Kalkavleiringer og korrosjon er naturlige fiender av varmtvannsvaskere når vannet er svært hardt eller mykt. For å bekjempe dette, har Kärcher utviklet PressurePro Maskinbeskyttelse Advance 2 RM 111, som gir maksimal beskyttelse mot svart vann og kalkavleiringer i varmespiralen (opp til 150°C), samtidig som den effektivt beskytter alle vannledende deler mot korrosjon. Tilsetning av pumpepleiemidler sørger for kontinuerlig smøring og vedlikehold av høytrykkspumpen, og dette spesielle pleiemiddelet er utviklet for å forlenge levetiden til viktige komponenter, redusere groper og senke vedlikeholdskostnadene i HDS-maskiner med systemtilpasning. Advance-flasken er praktisk og kan brukes direkte på maskinen, og gjør det raskt og enkelt å vedlikeholde den.