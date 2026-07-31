PressurePro Maskinbeskyttelse Advance 2 RM 111, 1l

Systempleie for effektiv beskyttelse av varmebatteriet og vannledende deler av varmtvannsvaskere, forhindrer kalkavleiringer i hardt vann og korrosjon i bløtt vann.

Kalkavleiringer og korrosjon er naturlige fiender av varmtvannsvaskere når vannet er svært hardt eller mykt. For å bekjempe dette, har Kärcher utviklet PressurePro Maskinbeskyttelse Advance 2 RM 111, som gir maksimal beskyttelse mot svart vann og kalkavleiringer i varmespiralen (opp til 150°C), samtidig som den effektivt beskytter alle vannledende deler mot korrosjon. Tilsetning av pumpepleiemidler sørger for kontinuerlig smøring og vedlikehold av høytrykkspumpen, og dette spesielle pleiemiddelet er utviklet for å forlenge levetiden til viktige komponenter, redusere groper og senke vedlikeholdskostnadene i HDS-maskiner med systemtilpasning. Advance-flasken er praktisk og kan brukes direkte på maskinen, og gjør det raskt og enkelt å vedlikeholde den.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 1
Forpakning (Stk) 6
pH 12
Vekt (kg) 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 110 x 75 x 200
Produkt
  • Med integrert korrosjonsbeskyttelse for alle komponenter i kontakt med vann
  • Beskyttelse mot svart vannforurensning (rust i varmebatteriet, i tilfelle av meget mykt vann)
  • For kontinuerlig smøring og pleie av høytrykkspumpe
  • Forhindrer effektivt kalkavleiringer i varmt vann i høytrykksvaskere
  • Spesielt for maskiner med systembeskyttelse
  • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
  • NTA-fri
PressurePro Maskinbeskyttelse Advance 2 RM 111, 1l
PressurePro Maskinbeskyttelse Advance 2 RM 111, 1l
PressurePro Maskinbeskyttelse Advance 2 RM 111, 1l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Transport og maskiner
  • Bil-/ motorvask
  • Avfetting, fosfatering
  • Avfetting av overflater
  • Vedlikehold av maskinen, beskyttelse mot kalkavleiringer og pleier pumpen.