Batteri 18 V - 2,5 Ah

18 V/ 2.5 Ah utskiftbart batteri med sanntidsteknologi, inkl. LCD Display som viser batterinivå. Passer til alle enheter i Kärcher 18 V Battery Power batteriplattform.

Hvorfor har mange batterier når ett er nok? 18 V / 2,5 Ah Battery Power utskiftbart batteri fra Kärcher kan brukes i alle Kärcher-enheter i vår 18 V Battery Power batteriplattform. Du slipper å kjøpe flere batterier. Litium-ion celler sørger for pålitelig og stabil strømtilførsel. Selvutlading og kapasitetstap på grunn av hyppig klattlading tilhører fortiden. Innovativ sanntidsteknologi med integrert LCD-skjerm viser gjenværende driftstid, ladestatus og batterikapasitet. Behagelige og myke berøringselementer sørger for at batteriet ikke glir, selv ikke på glatte eller skrå overflater.

Egenskaper og fordeler
Batteri 18 V - 2,5 Ah: Innovativ sanntidsteknologi
Innovativ sanntidsteknologi
Integrert LCD display viser gjenværende driftstid, ladetid og ladestatus til enhver tid.
Batteri 18 V - 2,5 Ah: 18 V Kärcher Batteriplattform
18 V Kärcher Batteriplattform
For bruk i alle 18 V Kärcher Battery Power batteriplattformer. For bruk i alle 18 V Kärcher Battery Power+ batteriplattformer.
Batteri 18 V - 2,5 Ah: Kraftige litium-ion celler
Kraftige litium-ion celler
Litium-ion-batteriet sørger for konstant strøm, samtidig som det forhindrer selvutladning og tap av minneeffekt.
Automatisk oppbevaringsmodus
  • Forlenger cellenes levetid.
IPX 5 sertifisert - beskyttet mot vannstråler med lavt trykk i minst tre minutter.
  • Pålitelig beskyttelse under jobber som innebærer bruk av vann.
Effektiv temperaturovervåkning
  • Topp ytelse takket være effektiv varmebuffer og intelligent batteristyring.
Smart cellemonitorering
  • Beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og dyputladning.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 18 V batteriplattform
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Kapasitet (Ah) 2,5
Energi (Wh) 45
Farge svart
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 133 x 88 x 50
Batteri 18 V - 2,5 Ah
Batteri 18 V - 2,5 Ah
Batteri 18 V - 2,5 Ah

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