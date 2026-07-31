Hurtiglader for alle 18 volts utbyttbare batterier i 18 V Kärcher Battery Power batteriplattform. Lader raskt opp batteriene til full kapasitet. For eksempel kan 18 V / 2,5 Ah batteriet lades opp til 80% på bare 44 minutter. I tillegg har batteriladerens kabinett integrert veggbrakett.