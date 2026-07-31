Hurtiglader 18 V

Hurtiglader for 18 V/ 2.5 Ah utskiftbart batteri. Lader opptil 80 % på bare 44 minutter, og kan brukes på alle batterier i 18 V Battery Power batteriplattform.

Hurtiglader for alle 18 volts utbyttbare batterier i 18 V Kärcher Battery Power batteriplattform. Lader raskt opp batteriene til full kapasitet. For eksempel kan 18 V / 2,5 Ah batteriet lades opp til 80% på bare 44 minutter. I tillegg har batteriladerens kabinett integrert veggbrakett.

Egenskaper og fordeler
Hurtiglader 18 V: Hurtiglader
Hurtiglader
Lader alle 18 V/ 2,5 Ah Kärcher Battery Power utskiftbare batterier opptil 80 % på 44 minutter. Lader alle 36 V/ 2,5 Ah Kärcher Battery Power utskiftbare batterier opptil 80 % på 94 minutter.
Hurtiglader 18 V: Mange bruksområder
Mange bruksområder
Hurtiglader 18 V: Veggfeste
Veggfeste
For pent feste på vegg.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 18 V batteriplattform
Ladetid for batteri med hurtiglader 18 V / 5.0 Ah Battery Power batteri:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)

44:
83 min (80 %)
Ladestrøm (A) 2,5
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Farge svart
Vekt (kg) 0,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,8
Mål (L x B x H) (mm) 184 x 133 x 88
Hurtiglader 18 V
Hurtiglader 18 V

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