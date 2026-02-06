Razpršilna pištola G 180 Q Quick Connect
Razpršilna pištola G 180 Q, opremljena s sistemom Quick Connect za hitri priklop, je daljša za 13 cm in nudi več udobja in ergonomije pri čiščenju z visokotlačnimi čistilniki.
Daljša, udobnejša in bolj ergonomična: 13 centimetrov več naredi razliko pri novi pištoli G 180 Q s Quick Connect sistemom za hitri priklop, kar naredi visokotlačni čistilnik bolj udoben kot kdajkoli prej. Idealno tudi kot nadomestna pištola za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike od K 2 do K 7, ki imajo sistem Quick Connect priključkom brez Full Control.
Značilnosti in prednosti
Quick Connect
- Sistem hitre spojke za enostavno spajanje pištole in visokotlačne cevi.
Bajonetni spoj
- Omogoča priklop vseh elementov Kärcherjevega pribora.
Nanos detergenta brez pršilne cevi neposredno z razpršilno pištolo
- Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Šoba za izpiranje neposredno na sprožilni pištoli (brez pršilne cevi)
- Učinkovito in hitro odstranjevanje razmaknjene umazanije.
Otroško varovalo
- Sprožilo pištole je blokirano.
Združljiv z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher v razredih K 2–K 7 z adapterjem Quick Connect
- Popoln za kasnejšo nadgradnjo in zamenjavo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,438
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,508
|Mere (D × Š × V) (mm)
|551 x 43 x 188