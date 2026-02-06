Daljša, udobnejša in bolj ergonomična: 13 centimetrov več naredi razliko pri novi pištoli G 180 Q s Quick Connect sistemom za hitri priklop, kar naredi visokotlačni čistilnik bolj udoben kot kdajkoli prej. Idealno tudi kot nadomestna pištola za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike od K 2 do K 7, ki imajo sistem Quick Connect priključkom brez Full Control.