Razpršilna pištola G 180 Q Quick Connect

Razpršilna pištola G 180 Q, opremljena s sistemom Quick Connect za hitri priklop, je daljša za 13 cm in nudi več udobja in ergonomije pri čiščenju z visokotlačnimi čistilniki.

Daljša, udobnejša in bolj ergonomična: 13 centimetrov več naredi razliko pri novi pištoli G 180 Q s Quick Connect sistemom za hitri priklop, kar naredi visokotlačni čistilnik bolj udoben kot kdajkoli prej. Idealno tudi kot nadomestna pištola za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike od K 2 do K 7, ki imajo sistem Quick Connect priključkom brez Full Control.

Značilnosti in prednosti
Quick Connect
  • Sistem hitre spojke za enostavno spajanje pištole in visokotlačne cevi.
Bajonetni spoj
  • Omogoča priklop vseh elementov Kärcherjevega pribora.
Nanos detergenta brez pršilne cevi neposredno z razpršilno pištolo
  • Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Šoba za izpiranje neposredno na sprožilni pištoli (brez pršilne cevi)
  • Učinkovito in hitro odstranjevanje razmaknjene umazanije.
Otroško varovalo
  • Sprožilo pištole je blokirano.
Združljiv z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher v razredih K 2–K 7 z adapterjem Quick Connect
  • Popoln za kasnejšo nadgradnjo in zamenjavo. 
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,438
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,508
Mere (D × Š × V) (mm) 551 x 43 x 188