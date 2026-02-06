Čistič terás RM 564, koncentrát, 500 ml, 500ml

Čistič terás RM 564 na čistenie balkónov a terás (drevo/kameň). Odstraňuje olej, mastnotu, znečistenie a sadze. Vyrába 5 l zriedeného čistiaceho prostriedku.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 70 x 240
Vlastnosti
  • Vysoký koncentrát – vhodné pre použitie s vysokotlakovým čističom Kärcher
  • Rozpúšťa typické nečistoty ako olej, mastnotu, nečistoty s obsahom minerálov, emisné nečistoty, zelené povlaky, sadze
  • Nepenivé zloženie
  • Obzvlášť šetrí materiál
  • Na manuálne použitie
  • Prispôsobené zariadeniam Kärcher so zaručenou materiálovou kompatibilitou
  • Telo fľaše je vyrobené zo 100% recyklovaného plastu
  • Vyrobené v Nemecku
Čistič terás RM 564, koncentrát, 500 ml, 500ml
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Balkón
  • Kamenné podlahy
  • Drevené podlahy
  • Okná a sklenené povrchy
  • Kov