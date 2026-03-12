Adapter Anti-Twist
Adaptér proti prekrúteniu eliminuje slučky vo vysokotlakovej hadici pre zaručenú prácu bez skrútenia. Pre všetky vysokotlakové hadice s adaptérom Quick Connect na pištoli.
S adaptérom proti prekrúteniu od spoločnosti Kärcher si pri práci s tlakovým čističom užívate väčšiu slobodu pohybu a pohodlie. Odstráňte rušivé slučky vo vysokotlakovej hadici, ktoré môžu počas používania zakopnúť a stať sa prekážkou pri skladovaní. Jednoducho manuálne otočte adaptér, aby ste bez námahy odstránili slučky. Adaptér je možné následne jednoducho a rýchlo integrovať a vylepšiť tak svoju vysokotlakovú hadicu. Je kompatibilný so všetkými vysokotlakovými hadicami s adaptérom Quick Connect na pištoli. Zaručená funkcia otáčania pomocou mosadze. Vhodné pre všetky prístroje tried K 4 až K 7.
Vlastnosti a výhody
Prípojka Quick Connect
- Pre vysokotlakové hadice s adaptérom Quick Connect na pištoli.
Systém proti skrúcaniu
- Slučky vo vysokotlakovej hadici je možné odstrániť otočením adaptéra.
Z mosadze
- Spoľahlivá funkcia otáčania vďaka použitiu mosadze.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|137 x 26 x 26
Kompatibilné stroje
- HK 4 súprava s vysokotlakovou hadicou
- Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou HK 12
- Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou HK 7,5
- Vysokotlaková hadica H 10 Q
- Vysokotlaková hadica, 9m, K2 - K7
- Vysokotlakový hadicový set 7,5 m
- Vysokotlakový čisič K 7 Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Veranda BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Go!Further
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home & Wood
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 Basic
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Garden
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home&Brush
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Stairs
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home Flex Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 6 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Special
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Facade
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM Car&Home BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ Home BB
- K 4 Compact
- K 4 Full Control Flex Car
- K 4 Full Control Home + rotačná kefa GRÁTIS
- K 4 Full Control PS 40 + WB 60
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Home + rotačná kefa
- K 5 Compact
- K 5 Full Control Flex Car
- K 5 Full Control Home + súprava na čistenie potrubí
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus Flex Black
- K 5 Premium Home
- K 7 Compact
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Flex Car
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Car & Home
- K4 FC Home+ súprava na čistenie potrubia
- K5 Full Control Home + penovacia tryska + rotačná kefa + autošampón
- Vysokotlakový čistič K 4
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact UM Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control *EU
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home Splash
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium FC Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home & Brush AE
- Vysokotlakový čistič K 5
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact FJ 6 Set
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home&Splash Guard
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Black
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 UM Car
- Vysokotlakový čistič K 7
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Power
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Car
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK
- Vysokotlakový čistič K7 Premium Smart Control Car & Home