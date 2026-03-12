Adapter Anti-Twist

Adaptér proti prekrúteniu eliminuje slučky vo vysokotlakovej hadici pre zaručenú prácu bez skrútenia. Pre všetky vysokotlakové hadice s adaptérom Quick Connect na pištoli.

S adaptérom proti prekrúteniu od spoločnosti Kärcher si pri práci s tlakovým čističom užívate väčšiu slobodu pohybu a pohodlie. Odstráňte rušivé slučky vo vysokotlakovej hadici, ktoré môžu počas používania zakopnúť a stať sa prekážkou pri skladovaní. Jednoducho manuálne otočte adaptér, aby ste bez námahy odstránili slučky. Adaptér je možné následne jednoducho a rýchlo integrovať a vylepšiť tak svoju vysokotlakovú hadicu. Je kompatibilný so všetkými vysokotlakovými hadicami s adaptérom Quick Connect na pištoli. Zaručená funkcia otáčania pomocou mosadze. Vhodné pre všetky prístroje tried K 4 až K 7.

Vlastnosti a výhody
Prípojka Quick Connect
  • Pre vysokotlakové hadice s adaptérom Quick Connect na pištoli.
Systém proti skrúcaniu
  • Slučky vo vysokotlakovej hadici je možné odstrániť otočením adaptéra.
Z mosadze
  • Spoľahlivá funkcia otáčania vďaka použitiu mosadze.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 137 x 26 x 26

