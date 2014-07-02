Vysokotlaková hadica, 9m, K2 - K7

9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K2 - K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky Quick Connect.

9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe Kärcher (K2 - K7) od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky Quick Connect. Náhradná hadica vydrží tlak až 160 barov a je dimenzovaná pre teploty do 60 ℃.

Vlastnosti a výhody
Náhradná hadica 9 m
  • Rýchla výmena hadice
Prípojka Quick Connect
  • Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Systém rýchlospojok
  • Pre pohodlné čistenie
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 60
Max. tlak (bar) 180
Dĺžka (m) 9
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1
Rozmery (d x š x v) (mm) 245 x 245 x 65
