Súprava pre domácnosť

Praktická súprava príslušenstva na prepínanie medzi suchou podlahovou hubicou a hubicou na čalúnenie. Vhodné pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače Kärcher Home and Garden.

Vďaka prepínateľnej suchej podlahovej hubici a hubici na čalúnenie tvorí domáca súprava ideálne príslušenstvo pre množstvo bežných čistiacich úloh v domácnosti. Podlahová hubica sa prepína pomocou nožného spínača, vďaka čomu je vhodná pre koberce aj tvrdé podlahy, zatiaľ čo praktická hubica na čalúnenie s dvoma zdvíhačmi vlákien je ideálna na jemné vysávanie čalúnených povrchov.

Vlastnosti a výhody
Prepínateľná podlahová hubica na suché vysávanie
  • Má ergonomický nožný spínač na rýchle a jednoduché nastavenie podlahovej hubice pre rôzne podlahové krytiny (napr. koberec alebo laminát/parkety).
  • Symboly pre koberec a tvrdú podlahu, známe zo suchých vysávačov, uľahčujú výber správneho nastavenia.
Vrátane parkovacieho držiaka (možno použiť iba pre vysávače WD)
  • V prípade potreby je možné pripevniť k podlahovej hubici.
  • Navrhnuté pre rýchle a jednoduché medziparkovanie sacej trubice a hubice počas prerušenia práce.
Hubica na čalúnenie s dvoma zdvíhačmi vlákien
  • Pre šetrné a dôkladné čistenie čalúnenia, čalúneného nábytku a textilných povrchov.
Sada príslušenstva pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače Kärcher Home & Garden
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (-časť) 3
Štandardný priemer (mm) ID 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 65 x 257
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Kobercová krytina
  • Koberce
  • Tvrdé podlahy
  • Čalúnenie
  • Čalúnený nábytok
  • Matrac