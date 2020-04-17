Súprava pre domácnosť
Praktická súprava príslušenstva na prepínanie medzi suchou podlahovou hubicou a hubicou na čalúnenie. Vhodné pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače Kärcher Home and Garden.
Vďaka prepínateľnej suchej podlahovej hubici a hubici na čalúnenie tvorí domáca súprava ideálne príslušenstvo pre množstvo bežných čistiacich úloh v domácnosti. Podlahová hubica sa prepína pomocou nožného spínača, vďaka čomu je vhodná pre koberce aj tvrdé podlahy, zatiaľ čo praktická hubica na čalúnenie s dvoma zdvíhačmi vlákien je ideálna na jemné vysávanie čalúnených povrchov.
Vlastnosti a výhody
Prepínateľná podlahová hubica na suché vysávanie
- Má ergonomický nožný spínač na rýchle a jednoduché nastavenie podlahovej hubice pre rôzne podlahové krytiny (napr. koberec alebo laminát/parkety).
- Symboly pre koberec a tvrdú podlahu, známe zo suchých vysávačov, uľahčujú výber správneho nastavenia.
Vrátane parkovacieho držiaka (možno použiť iba pre vysávače WD)
- V prípade potreby je možné pripevniť k podlahovej hubici.
- Navrhnuté pre rýchle a jednoduché medziparkovanie sacej trubice a hubice počas prerušenia práce.
Hubica na čalúnenie s dvoma zdvíhačmi vlákien
- Pre šetrné a dôkladné čistenie čalúnenia, čalúneného nábytku a textilných povrchov.
Sada príslušenstva pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače Kärcher Home & Garden
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (-časť)
|3
|Štandardný priemer (mm)
|ID 35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 65 x 257
Kompatibilné stroje
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 V-17/20
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- Mokro suchý vysávač WD 3 S V-15/4/20
- Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač WD 1 Classic
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus S V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18/C
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P S V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 3 S V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-15/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 6 Control P S 30/6/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T
- Mokrosuchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Tepovač-extraktor SE 4
- Tepovač-extraktor SE 4 Go!Futher
- Tepovač-extraktor SE 4 Plus
- Tepovač-extraktor SE 4 Plus Special
- Tepovač-extraktor SE 5
- Tepovač-extraktor SE 5 Car
- Tepovač-extraktor SE 6 Signature Line
Oblasti využitia
- Kobercová krytina
- Koberce
- Tvrdé podlahy
- Čalúnenie
- Čalúnený nábytok
- Matrac