Водяний фільтр

Для захисту насосу апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вході.

Для захисту насосу апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вході, і більш тривалої довговічності роботи апарату. Підходить для всіх побутових апаратів високого тиску Kärcher серії К2 - К7.

Особливості та переваги
Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вході.
  • Подовжує термін служби міні-мийки
Фільтр для води
  • Завжди видиме наповнення
Легке очищення від бруду після використання
  • Можна промивати
Специфікації

Технічні характеристики

Колір антрацит
Вага (кг) 0,073
Вага (з упаковкою) (кг) 0,096
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 117 x 50 x 50
Області застосування
  • Забезпечує захист заглибного насоса від грубих частинок бруду.
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

