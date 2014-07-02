Водяний фільтр
Для захисту насосу апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вході, і більш тривалої довговічності роботи апарату. Підходить для всіх побутових апаратів високого тиску Kärcher серії К2 - К7.
Особливості та переваги
- Подовжує термін служби міні-мийки
Фільтр для води
- Завжди видиме наповнення
Легке очищення від бруду після використання
- Можна промивати
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,073
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,096
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|117 x 50 x 50
Сумісна техніка
Області застосування
- Забезпечує захист заглибного насоса від грубих частинок бруду.