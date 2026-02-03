Шланг Performance Premium 1/2"-50m

Садовий шланг Performance Premium довжиною 50 м, діаметром 1/2" з антиторсійною технологією та тиском на розрив до 45 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий та стійкий до перегинів.

Шланг Performance Premium 1/2" від Kärcher - це не звичайний садовий шланг. Він виготовлений з інноваційного матеріалу з антиторсійною технологією Kärcher Premium, що забезпечує максимальну міцність, гнучкість і стійкість до перегинів. Таким чином, шланг забезпечує безперервний потік води при поливі невеликих і середніх за площею територій та садів, крім того, він має захисний від атмосферних впливів УФ-шар і непрозорий середній шар, який запобігає утворенню водоростей усередині шланга. Ось чому Kärcher надає вражаючу 18-річну гарантію. Шланг Performance Premium, довжина якого становить 50 метрів, завдяки відсутності фталатів (<0,1%), кадмію, барію та свинцю екологічний та безпечний для здоров'я.Тиск на розрив 45 бар та термостійкість від -20 до +60°C.

Особливості та переваги
Kärcher Premium - це анти-торсіонна технологія
  • Гнучкий і стійкий до перегинів - для оптимального потоку води без утворення петель.
50 метрів
  • Для поливу середніх і великих за площею територій і садів.
Витримує тиск до 45 бар - завдяки товстим стінок і високоякісним текстильним матеріалам
  • Гарантована надійність
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
  • Для зручності використання
Термостійкість от -20 до +60 °C
  • Високоякісний шланг
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
  • Для особливо довгого терміну служби.
Високоякісний садовий шланг без вмісту фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю
  • Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Зовнішній шар, стійкий до УФ-випромінювання
  • Найвища стійкість до атмосферних впливів.
Гарантія 18 років
  • Створено для довгострокової експлуатації і відповідає високим стандартам якості.
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 1/2″
Довжина труби (м) 50
Колір сірий
Вага (кг) 7
Вага (з упаковкою) (кг) 7,04
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 390 x 390 x 170
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
