Шланг Performance Premium 1/2" від Kärcher - це не звичайний садовий шланг. Він виготовлений з інноваційного матеріалу з антиторсійною технологією Kärcher Premium, що забезпечує максимальну міцність, гнучкість і стійкість до перегинів. Таким чином, шланг забезпечує безперервний потік води при поливі невеликих і середніх за площею територій та садів, крім того, він має захисний від атмосферних впливів УФ-шар і непрозорий середній шар, який запобігає утворенню водоростей усередині шланга. Ось чому Kärcher надає вражаючу 18-річну гарантію. Шланг Performance Premium, довжина якого становить 50 метрів, завдяки відсутності фталатів (<0,1%), кадмію, барію та свинцю екологічний та безпечний для здоров'я.Тиск на розрив 45 бар та термостійкість від -20 до +60°C.