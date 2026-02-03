Шланг Performance Premium 1/2"-50m
Садовий шланг Performance Premium довжиною 50 м, діаметром 1/2" з антиторсійною технологією та тиском на розрив до 45 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий та стійкий до перегинів.
Шланг Performance Premium 1/2" від Kärcher - це не звичайний садовий шланг. Він виготовлений з інноваційного матеріалу з антиторсійною технологією Kärcher Premium, що забезпечує максимальну міцність, гнучкість і стійкість до перегинів. Таким чином, шланг забезпечує безперервний потік води при поливі невеликих і середніх за площею територій та садів, крім того, він має захисний від атмосферних впливів УФ-шар і непрозорий середній шар, який запобігає утворенню водоростей усередині шланга. Ось чому Kärcher надає вражаючу 18-річну гарантію. Шланг Performance Premium, довжина якого становить 50 метрів, завдяки відсутності фталатів (<0,1%), кадмію, барію та свинцю екологічний та безпечний для здоров'я.Тиск на розрив 45 бар та термостійкість від -20 до +60°C.
Особливості та переваги
Kärcher Premium - це анти-торсіонна технологія
- Гнучкий і стійкий до перегинів - для оптимального потоку води без утворення петель.
50 метрів
- Для поливу середніх і великих за площею територій і садів.
Витримує тиск до 45 бар - завдяки товстим стінок і високоякісним текстильним матеріалам
- Гарантована надійність
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
- Для зручності використання
Термостійкість от -20 до +60 °C
- Високоякісний шланг
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
- Для особливо довгого терміну служби.
Високоякісний садовий шланг без вмісту фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю
- Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Зовнішній шар, стійкий до УФ-випромінювання
- Найвища стійкість до атмосферних впливів.
Гарантія 18 років
- Створено для довгострокової експлуатації і відповідає високим стандартам якості.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″
|Довжина труби (м)
|50
|Колір
|сірий
|Вага (кг)
|7
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,04
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|390 x 390 x 170
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.