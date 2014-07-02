Автомобильный шампунь «3 в 1» RM 610, 1л

Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Упаковочная единица (шт.) 6
Масса (кг) 1,006
Масса (с упаковкой) (кг) 1,157
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 100 x 100 x 215
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
