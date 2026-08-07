FloorPro Multi Cleaner RM 756, 2.5l

Universelt og økonomisk rengøringsmiddel. RM 756 egner sig godt til mekanisk og manuel rengøring af gulve og overflader

Den højt befugtende formulering i FloorPro Multi Cleaner RM 756 fra Kärcher tilbyder et hav af fordele til grundig og skånsom maskine eller manuel vedligeholdelsesrengøring af alle vandafvisende, hårde og elastiske (ESD) gulve og overflader. Takket være den særlige kombination af overfladeaktivt stof, er det alsidige rengøringsmiddel også særligt egnet til hydrofobiske overflader, såsom polyurethanbelagte gulvbelægninger. Det sikrer ikke kun en ekstra høj rengøringspræstation ved effektivt at absorbere fedt, olie og mineralsk forurening, men sikrer også jævn, stribefri og hurtig tørring. For effektivt at udnytte tankvolumen i skrubbertørrere, er FloorPro Multi Cleaner RM 756 lavtskummende og efterlader en behageligt og langvaring duft efter rengøring. Professionelle i sektoren for bygningsrengøring nyder også godt af den høje brugersikkerhed i den ugiftige stærke koncentration.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 2,5
Pakkeenheder (Stk.) 4
pH 9
Vægt inkl. emballage (kg) 2,8
Produkt
  • Hverdagsrens til alle vandafvisende hårde og robuste gulve og overflader
  • Meget økonomisk på grund af lav dosis på 0,25 % til 1 %
  • Kraftfuld rengøringsydeevne takket være dens befugtningsevne
  • Hurtigt tørrende
  • Efterlader ikke striber
  • Lavtskummende formel
  • Skånsom og miljøvenlig
  • Tensider er biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
FloorPro Multi Cleaner RM 756, 2.5l
FloorPro Multi Cleaner RM 756, 2.5l
FloorPro Multi Cleaner RM 756, 2.5l
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Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Rengøring af gulve og overflader
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