FJ 10 Connect‘n‘Clean – Bilshampoo
Bilshampoo med skumdyse giver et tykt skumlag, der bliver hængende på overflader og opløser snavs, fedt og sæbe. Fjerner vej- og vintersnavs, er hurtigttørrende og tilfører glans. Kraftfuld og skånsom til alle biltyper. Skumdysen kan monteres på alle Kärchers Plug’n' Clean flasker, så du kan skifte rengøringsmiddel efter behov.
FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse med bilshampoo. Med quick-change-systemet til påføring af rengøringsmiddel kan man hurtigt skifte mellem forskellige rengøringsmidler med et enkelt klik. Doseringen kan nemt reguleres på skumdysen (gul knap). Strålen kan indstilles efter behov. Egnet til Kärcher Consumer højtryksrensere i klassen K2-K7.
Funktioner og fordele
Innovativ skumdyse
- Frembringelse og anvendelse af kraftfuldt skum
Som sæt
- Praktisk sæt med forskellige rengøringsmidler
Hurtigudskiftningssæt
- Hurtig og bekvem skift af rengøringsmiddel med et enkelt klik
Rengøringsmiddel dosering
- Rengøringsmiddel forbrug afhænger af anvendelsen
Gennemsigtig beholder til rengøringsmiddel
- Indholdet er altid synligt
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|1,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|103 x 201 x 260
|Kompabilitet
|Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Kompatible maskiner
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Autocampere