FJ 10 Connect‘n‘Clean – Bilshampoo

Bilshampoo med skumdyse giver et tykt skumlag, der bliver hængende på overflader og opløser snavs, fedt og sæbe. Fjerner vej- og vintersnavs, er hurtigttørrende og tilfører glans. Kraftfuld og skånsom til alle biltyper. Skumdysen kan monteres på alle Kärchers Plug’n' Clean flasker, så du kan skifte rengøringsmiddel efter behov.

FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse med bilshampoo. Med quick-change-systemet til påføring af rengøringsmiddel kan man hurtigt skifte mellem forskellige rengøringsmidler med et enkelt klik. Doseringen kan nemt reguleres på skumdysen (gul knap). Strålen kan indstilles efter behov. Egnet til Kärcher Consumer højtryksrensere i klassen K2-K7.

Funktioner og fordele
Innovativ skumdyse
  • Frembringelse og anvendelse af kraftfuldt skum
Som sæt
  • Praktisk sæt med forskellige rengøringsmidler
Hurtigudskiftningssæt
  • Hurtig og bekvem skift af rengøringsmiddel med et enkelt klik
Rengøringsmiddel dosering
  • Rengøringsmiddel forbrug afhænger af anvendelsen
Gennemsigtig beholder til rengøringsmiddel
  • Indholdet er altid synligt
Specifikationer

Teknisk data

Farve Antracit
Vægt (kg) 1,3
Vægt inkl. emballage (kg) 1,3
Mål (L x B x H) (mm) 103 x 201 x 260
Kompabilitet Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Køretøjer
  • Autocampere