FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse med bilshampoo. Med quick-change-systemet til påføring af rengøringsmiddel kan man hurtigt skifte mellem forskellige rengøringsmidler med et enkelt klik. Doseringen kan nemt reguleres på skumdysen (gul knap). Strålen kan indstilles efter behov. Egnet til Kärcher Consumer højtryksrensere i klassen K2-K7.