PC 15
Rørrengøringssæt med 15 m slange til rengøring af rør, afløb og nedløbsrør, og for at fjerne blokader. Med et praktisk udskiftningssystem og to dyser inkluderet.
Det praktiske og alsidige rørrengøringssæt til rengøring af rør, afløb og nedløbsrør, og til effektivt at komme af med blokader. Leveringsomfanget inkluderer to forskellige dyser, som kan udskiftes hurtigt takket være skrueforbindelsen. Stråledysen har en kraftig fremdrift med fire højtryksstråler, som peger bagud - ideel til nedløbsrør og til at fjerne solide blokader. Det roterende mundstykke er brugt til forebyggende vedligeholdelse. Dets 360° rengøringssystem fjerner effektivt aflejringer inden i rørvæggende. Dette sørger for at der ikke former sig blokader til at begynde med. Formen af mundstykkerne er optimeret for at sikre, at der ikke kommer nogen kanter der hvor de forbindes med højtryksslangen. Dette minimerer risikoen for at mundstykket sidder fast i røret. Den fleksible 15 meter kvalitetsslange er forstærket med tekstilvævning - for en nem betjening i vinklede rørsystemer. Slangen har beskyttelse mod knæk og messingforbindelser for en længere levetid for produktet. Egnet til anvendelse både i hjemmet og udenfor i kombination med alle Kärcher højtryksrensere i K 2 og K 7 klasserne.
Funktioner og fordele
Praktisk udskiftningssystem med to forskellige mundstykker.Simple ændringer af mundstykker. Stråledyse med kraftig fremføring, ideel til rengøring af nedløbsrør og til at fjerne blokader. Roterende mundstykke med 360° rengøringseffekt - til kraftfuld vedligeholdelse af indersiden af rørene for at forhindre blokader.
Kraftfuld rengøring med højtrykLøsner blokader fra rørene hurtigt og effektivt. Miljøvenlig anvendelse uden kemikalier. Slangen er automatisk skubbet fremaf i røret af vandtrykket.
Fleksibel slange med tekstil vævning.Nem betjening i vinklede rørsystemer. Designet til nem opbevaring.
Optimeret mundstykkeform.
- Kantfri forbindelse til slangen minimerer risikoen for at mundstykket sætter sig fast i røret.
- Kompakt design for maksimal bevægelsesfrihed.
Koblinger og mundstykker lavet af holdbart messing og rustfrit stål.
- Lang levetid
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|250 x 250 x 80
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Anvendelsesområder
- Renser rør.
- Renser nedløbsrør.
- Renser afløb.