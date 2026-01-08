Det praktiske og alsidige rørrengøringssæt til rengøring af rør, afløb og nedløbsrør, og til effektivt at komme af med blokader. Leveringsomfanget inkluderer to forskellige dyser, som kan udskiftes hurtigt takket være skrueforbindelsen. Stråledysen har en kraftig fremdrift med fire højtryksstråler, som peger bagud - ideel til nedløbsrør og til at fjerne solide blokader. Det roterende mundstykke er brugt til forebyggende vedligeholdelse. Dets 360° rengøringssystem fjerner effektivt aflejringer inden i rørvæggende. Dette sørger for at der ikke former sig blokader til at begynde med. Formen af mundstykkerne er optimeret for at sikre, at der ikke kommer nogen kanter der hvor de forbindes med højtryksslangen. Dette minimerer risikoen for at mundstykket sidder fast i røret. Den fleksible 15 meter kvalitetsslange er forstærket med tekstilvævning - for en nem betjening i vinklede rørsystemer. Slangen har beskyttelse mod knæk og messingforbindelser for en længere levetid for produktet. Egnet til anvendelse både i hjemmet og udenfor i kombination med alle Kärcher højtryksrensere i K 2 og K 7 klasserne.