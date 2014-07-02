Vinkel højtryksdyse

Ekstra lang vinkel højtryksdyse (ca. 1 m lang) er vinklet, så det er lettere at gøre rent på svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender eller undervogne på køretøjer. Velegnet til alle Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere.

Funktioner og fordele
Ekstra lang vinkel lanse (1 m)
  • Nem rengøring på svært tilgængelige steder f.eks. tagrender og undervogne på biler.
Kraftfuld rengøring med højtryk
  • Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Højtryk – flad dyse
  • Rengøring af jævnt og fjerner genstridigt snavs
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 930 x 43 x 116
Anvendelsesområder
  • Køretøjets undervogn
  • Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
  • Skraldespande
  • Rengøring af sålbænke.
  • Rengøring af hjulkasser.
  • Rengøring af tønder.
  • Trapper
Vinkel højtryksdyse reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.