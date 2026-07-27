WR 50 EASY!Lock
Kombineerituna Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuriga on 50 cm töölaiusega umbrohueemaldaja WR 50 ideaalne valik umbrohu eemaldamiseks. Seadmel on reguleeritav raam ja düüsi adapter.
Eemaldab umbrohu tõhusalt ja vaevata: lihtsalt kinnitage umbrohueemaldaja WR 50 Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuri külge, et täielikult eemaldada tüütu umbrohi lihtsa vaevaga ja pikaks ajaks. Umbrohu eemaldamiseks tagab kõrgsurvepesur optimaalse temperaturi (98 °C), samas kui düüsi adapter tagab 50 cm laiuse düüsi abil optimaalse veejoa. Tänu pesutorule saada olevale rattakomplektile saate mugavalt ja väsimata töötada ka pikemate perioodide vältel.
Omadused ja tulu
Kaasas kohandatav rattakinnitus
- Mugav ja vaevatu kasutus pikkadel tööperioodidel.
- Igal ajal on tagatud optimaalne töökõrgus maapinnast.
Optimeeritud sobivus kõrgsurvepesuriga ja umbrohutõrjetoruga umbrohu efektiivseks eemaldamiseks.
- Integreeritud düüsi adapter tagab vee õige hulga vastavalt kasutatavale kõrgsurvepesurile.
- Uusim põleti tehnoloogia tagab umbrohu eemaldamiseks optimaalse veetemperatuuri (kuni 98 °C).
Umbrohutõrjetoru kompaktne disain
- Kompaktne disain võimaldab seadet kasutada kitsastes oludes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal (kg)
|2,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,5
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Umbrohu tõhus ja mugav eemaldamine
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.