Eemaldab umbrohu tõhusalt ja vaevata: lihtsalt kinnitage umbrohueemaldaja WR 50 Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuri külge, et täielikult eemaldada tüütu umbrohi lihtsa vaevaga ja pikaks ajaks. Umbrohu eemaldamiseks tagab kõrgsurvepesur optimaalse temperaturi (98 °C), samas kui düüsi adapter tagab 50 cm laiuse düüsi abil optimaalse veejoa. Tänu pesutorule saada olevale rattakomplektile saate mugavalt ja väsimata töötada ka pikemate perioodide vältel.