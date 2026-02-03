Filter vrećice od flisa KFI 357
Filter vrećice od flisa KFI 357 otporne na trganje lako se nose s usisavanjem suhe i vlažne prljavštine. Prikladno za Kärcher Home & Garden mokre i suhe usisavače i čistače sa raspršivanjem.
Iznimno otporne na trganje, troslojne KFI 357 filter vrećice od flisa impresioniraju tijekom uporabe zahvaljujući velikoj usisnoj snazi i filtraciji prašine. Također su dizajnirani za teške uvjete rada, na primjer za usisavanje grube i vlažne prljavštine. Razvijen kao prilagođen korisniku za Kärcher usisavače za mokro i suho usisavanje Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2–18, WD 2, WD 3, WD 3–18, WD 3 Battery, KWD 1–3 , MV 2 i MV 3 kao i za Kärcher SE 4, SE 4001 i SE 4002 čistače sa raspršivanjem. Opseg isporuke: 4 vrećice.
Značajke i prednosti
Troslojni flis materijal
- Za visoku snagu usisavanja i visoku filtraciju prašine tijekom uporabe.
- Izuzetno otporan na trganje, idealan za upotrebu u teškim uvjetima.
Prikladno za Kärcher mokre i suhe usisavače WD 1 Compact baterija, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 baterija, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Prikladno za Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002 čistače sa raspršivačem
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|4
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|230 x 200 x 12
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Suha prljavština
- Vlažna prljavština