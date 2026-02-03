Iznimno otporne na trganje, troslojne KFI 357 filter vrećice od flisa impresioniraju tijekom uporabe zahvaljujući velikoj usisnoj snazi ​​i filtraciji prašine. Također su dizajnirani za teške uvjete rada, na primjer za usisavanje grube i vlažne prljavštine. Razvijen kao prilagođen korisniku za Kärcher usisavače za mokro i suho usisavanje Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2–18, WD 2, WD 3, WD 3–18, WD 3 Battery, KWD 1–3 , MV 2 i MV 3 kao i za Kärcher SE 4, SE 4001 i SE 4002 čistače sa raspršivanjem. Opseg isporuke: 4 vrećice.