Teleskopska mlazna cijev

Teleskopska mlazna cijev (1,20 - 4m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mjesta. S remenom za rame, bajonetnom spojnicom i integriranim, ergonomskim pištoljem. Težina: oko 2kg.

Uz pomoć teleskopske mlazne cijevi (1,20 - 4m) moguće je bez problema očistiti i teško dostupna mjesta, kao što su npr. fasade. Praktični remen za rame znatno olakšava posao, a također i integrirani, ergonomski pištolj jamči optimalnu praktičnost u uporabi. S težinom od oko 2kg, Kärcher teleskopska mlazna cijev je lagana za rukovanje. Komforna bajonetska spojnica omogućuje priključenje svih vrsta Kärcher pribora.

Značajke i prednosti
Ergonomski prilagodljiv pištolj
  • Zbog ergonomske ručke i male težine uređaj se lako i praktično transportira.
Težina od oko 2 kg
  • Za čišćenje teško pristupačnih mjesta (prije svega na visini)
Naramenica
  • Jednostavno rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 2,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 4177 x 92 x 240
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Fasada
  • Zimski vrtovi
Pribor
