Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

Su patentuota AVS jungtimi pistolete (sumontuota ašyje) ir rankomis sukama įmova. M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 6/155°C/300 barų.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

ID ( ) ID 6
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 300
Ilgis (m) 10
Pajungimo sriegis 2 x EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 2
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock