Smalko akmens keramikas flīžu tīrīšanas līdzeklis FloorPro RM 753, 10l
Speciāls tīrīšanas līdzeklis visām smalkajām akmens keramikas flīzēm. Uzticami izšķīdina eļļas, tauku un minerālu piesārņojumu. Nemazina smalko akmens keramikas flīžu pretslīdes īpašības. Nesatur tensīdus un ir ātri atdalošs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|10
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|10.5
|Svars (kg)
|11.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 188 x 307
Produkts
- Jaudīgs pamattīrīšanas līdzeklis ļoti netīrām smalkām akmens flīzēm
- Efektīvi noņem eļļu, smērvielas un minerālu plankumus
- Labas samitrināšanas īpašības
- Mazputojošs sastāvs
- Līdzeklis ar mazu patēriņu.
- Patīkams, svaigs aromāts
- Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
- Nesatur tensīdus un enzīmus
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- EUH 210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Saderīgās iekārtas
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 200 R + R 90
- B 250 R + R 100
- B 300 R I LPG
- B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 70 R Bp Pack Classic
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS
- BD 30/4 C Bp Pack *EU
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack *EU
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 80/100 W Bp Pack Classic *EU
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack *EU
- BR 40/10C
- BR 45/22 C
- BR 55/40 RS Bp Pack
- SGV 8/5
Pielietošanas veidi
- Grīdas tīrīšana