Smalko akmens keramikas flīžu tīrīšanas līdzeklis FloorPro RM 753, 10l

Speciāls tīrīšanas līdzeklis visām smalkajām akmens keramikas flīzēm. Uzticami izšķīdina eļļas, tauku un minerālu piesārņojumu. Nemazina smalko akmens keramikas flīžu pretslīdes īpašības. Nesatur tensīdus un ir ātri atdalošs.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Iepakojuma vienības (Gabals(i)) 1
pH 10.5
Svars (kg) 11.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 12.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 230 x 188 x 307
Produkts
  • Jaudīgs pamattīrīšanas līdzeklis ļoti netīrām smalkām akmens flīzēm
  • Efektīvi noņem eļļu, smērvielas un minerālu plankumus
  • Labas samitrināšanas īpašības
  • Mazputojošs sastāvs
  • Līdzeklis ar mazu patēriņu.
  • Patīkams, svaigs aromāts
  • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
  • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
  • Nesatur tensīdus un enzīmus
Smalko akmens keramikas flīžu tīrīšanas līdzeklis FloorPro RM 753, 10l
Smalko akmens keramikas flīžu tīrīšanas līdzeklis FloorPro RM 753, 10l
Smalko akmens keramikas flīžu tīrīšanas līdzeklis FloorPro RM 753, 10l
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
  • EUH 210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Pielietošanas veidi
  • Grīdas tīrīšana
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija