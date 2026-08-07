FRV 30 Me

Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.

Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me Со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях. Исполнение из нержавеющей стали обеспечивает возможность чистки горячей водой (до 85 °C). Приспособление FRV 30 Me оснащается термостойким полиуретановым отводящим шлангом длиной 7,5 м, не оставляющими следов поворотными роликами и двойной керамической опорой. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °C.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет серебряный
Вес (с упаковкой) (кг) 7,55

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Created with AI (artificial intelligence)

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