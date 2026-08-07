Aparatul de curățat suprafețe din oțel inoxidabil FRV 30 Me face posibilă curățarea cu apă fierbinte până la 85°C. Datorită funcției integrate de aspirare automată a apei murdare, FRV 30 Me face curățarea suprafețelor mai eficientă atât pe zonele din ​​interior, cât și pe cele din exterior. Modelul FRV 30 Me este echipat cu un furtun de aspirare rezistent la temperatură de 7,5 m, fabricat din poliuretan. Caracteristicile suplimentare de calitate ale aparatului de curățat suprafețe de înaltă performanță sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și rulmentul dublu din ceramică. Date tehnice: max. 250 bar, 1300 l/h. (Vă rugăm să comandați separat kitul de duze specific aparatului.)