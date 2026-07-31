Skumkanon Basic 2, 700 l/t - 800 l/t
Nyutviklet, svært robust Basic 2-koppers skumlanse spesielt for høytrykksspylere med en strømningshastighet på 700–800 l/t. For utmerket skumkvalitet med halvparten av rengjøringsmiddelforbruket.
Høykvalitets utførelse og bruk av robuste komponenter, som for eksempel en messingbase, garanterer lang levetid for vår nyutviklede Basic 2-kopps skumlanse. Maskinen er designet for høytrykksspylere som har en strømningshastighet på 700 til 800 liter per time og ikke har vår Servo Control-funksjon, og den imponerer med enestående skumkvalitet. Samtidig vil rengjøringsmiddelforbruket ditt reduseres med omtrent halvparten når du bruker vår RM 838 VehiclePro skumrenser. En integrert plate muliggjør presis, tretrinns justering av doseringen og eliminerer muligheten for utilsiktet justering. I tillegg er den stabile, robuste og ergonomiske rengjøringsmiddelbeholderen også veldig enkel å fylle takket være den store åpningen og er rask å bytte.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|700 - 800
|Dysestørrelse ( )
|45
|Maks. trykk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Beholderkapasitet (l)
|1
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,8
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