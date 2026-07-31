Takket være det slitesterke nikkelbelegget på basen er den høykvalitets DUO Advanced 3-koppers skumlansen med fleksibel justerbar sprøytevinkel også spesielt godt egnet for bruk med aggressive rengjøringsmidler. Skumlansen er designet for rengjøringsoppgaver med Kärcher høytrykksspylere med Servo Control-funksjoner og strømningshastigheter på 900 til 2500 l/t, og lar brukeren bytte til høytrykksstrålen umiddelbart. I tillegg har DUO Advanced 3 en robust, ergonomisk to-liters rengjøringsmiddelbeholder med et ekstra håndtak på halsen og en stor påfyllingsåpning. Utilsiktede justeringer av rengjøringsmiddeldoseringen er praktisk talt umulige takket være den presise, tretrinns doseringsmuligheten via en integrert lukker.