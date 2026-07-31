Skumkanon DUO Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t

DUO Advanced 3 skumkanon er spesielt utviklet for bruk med aggressive rengjøringsmidler. Med umiddelbar veksling til høytrykksrengjøring, justerbar sprayvinkel og en to-liters tank.

Takket være det slitesterke nikkelbelegget på basen er den høykvalitets DUO Advanced 3-koppers skumlansen med fleksibel justerbar sprøytevinkel også spesielt godt egnet for bruk med aggressive rengjøringsmidler. Skumlansen er designet for rengjøringsoppgaver med Kärcher høytrykksspylere med Servo Control-funksjoner og strømningshastigheter på 900 til 2500 l/t, og lar brukeren bytte til høytrykksstrålen umiddelbart. I tillegg har DUO Advanced 3 en robust, ergonomisk to-liters rengjøringsmiddelbeholder med et ekstra håndtak på halsen og en stor påfyllingsåpning. Utilsiktede justeringer av rengjøringsmiddeldoseringen er praktisk talt umulige takket være den presise, tretrinns doseringsmuligheten via en integrert lukker.

Egenskaper og fordeler
Skumkanon DUO Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t: Direkte veksling mellom rengjøringskjemikalier og høytrykksrengjøring
Direkte veksling mellom rengjøringskjemikalier og høytrykksrengjøring
Tidsbesparende da det ikke er nødvendig å bytte strålerør eller tilbehør.
Skumkanon DUO Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t: Ergonomisk to-liters beholder for rengjøringsmiddel
Ergonomisk to-liters beholder for rengjøringsmiddel
Muliggjør uanstrengte lengre rengjøringsoppgaver.
Skumkanon DUO Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t: Rengjøringsmiddel doseres med integrert lukker
Rengjøringsmiddel doseres med integrert lukker
Muliggjør presis, tre-trinns dosering for rengjøringsmiddel. For optimal skumkvalitet. Forhindrer potensiell overdosering av rengjøringsmiddel.
Hovedhus med slitesterkt nikkelbelegg
  • Svært robust og slitesterk design.
  • Forenkler bruk av sterke rengjøringsmidler ved behov.
Fleksibel innstilling av sprayvinkel
  • Meget presis skumstråle.
  • Tillater sikkert arbeid over større avstander.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjennomstrømning (l/t) 900 - 2500
Dysestørrelse (mm) 38
Maks. trykk (bar) 300
Dosering (%) 1 - 2 - 4
Beholderkapasitet (l) 2
Temperatur (°C) maks. 60
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,5

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Bruksområder
  • Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bil-, industri- og landbrukssektoren
  • Bygg- og Anleggsbransjen (rengjøring og vedlikehold av fasader, rengjøring av anleggsmaskiner, kjøretøy og utstyr)
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