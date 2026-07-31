Skumkanon DUO Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t
DUO Advanced 3 skumkanon er spesielt utviklet for bruk med aggressive rengjøringsmidler. Med umiddelbar veksling til høytrykksrengjøring, justerbar sprayvinkel og en to-liters tank.
Takket være det slitesterke nikkelbelegget på basen er den høykvalitets DUO Advanced 3-koppers skumlansen med fleksibel justerbar sprøytevinkel også spesielt godt egnet for bruk med aggressive rengjøringsmidler. Skumlansen er designet for rengjøringsoppgaver med Kärcher høytrykksspylere med Servo Control-funksjoner og strømningshastigheter på 900 til 2500 l/t, og lar brukeren bytte til høytrykksstrålen umiddelbart. I tillegg har DUO Advanced 3 en robust, ergonomisk to-liters rengjøringsmiddelbeholder med et ekstra håndtak på halsen og en stor påfyllingsåpning. Utilsiktede justeringer av rengjøringsmiddeldoseringen er praktisk talt umulige takket være den presise, tretrinns doseringsmuligheten via en integrert lukker.
Egenskaper og fordeler
Direkte veksling mellom rengjøringskjemikalier og høytrykksrengjøringTidsbesparende da det ikke er nødvendig å bytte strålerør eller tilbehør.
Ergonomisk to-liters beholder for rengjøringsmiddelMuliggjør uanstrengte lengre rengjøringsoppgaver.
Rengjøringsmiddel doseres med integrert lukkerMuliggjør presis, tre-trinns dosering for rengjøringsmiddel. For optimal skumkvalitet. Forhindrer potensiell overdosering av rengjøringsmiddel.
Hovedhus med slitesterkt nikkelbelegg
- Svært robust og slitesterk design.
- Forenkler bruk av sterke rengjøringsmidler ved behov.
Fleksibel innstilling av sprayvinkel
- Meget presis skumstråle.
- Tillater sikkert arbeid over større avstander.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|900 - 2500
|Dysestørrelse (mm)
|38
|Maks. trykk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Beholderkapasitet (l)
|2
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,5
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS trailer 17/20
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bil-, industri- og landbrukssektoren
- Bygg- og Anleggsbransjen (rengjøring og vedlikehold av fasader, rengjøring av anleggsmaskiner, kjøretøy og utstyr)
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