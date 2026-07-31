Skumlanse DUO Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t
For høytrykksspylere uten Servo Control: DUO Advanced 2-koppers skumlanse imponerer med muligheten for direkte omkobling til høytrykksrengjøring og en to-liters vaskemiddeltank.
Med DUO Advanced 2-koppers skumlanse tilbyr Kärcher den perfekte skumlanseløsningen for rengjøringsoppgaver med høytrykksspylere som har en strømningshastighet på 700 til 800 l/t, men som ikke har Servo Control. Skumlansen lar brukeren bytte til høytrykksdrift umiddelbart. Takket være den robuste grunnkroppen med slitesterkt nikkelbelegg er den også ideell for bruk med aggressive rengjøringsmidler, som kan transporteres takket være en solid to-liters tank med stor påfyllingsåpning og ekstra håndtak innebygd i halsen. Sprøytevinkelen til DUO Advanced 2-koppers skumlanse kan justeres fleksibelt etter behov, og en integrert lukker forhindrer effektivt utilsiktede justeringer av den presise, tretrinns doseringen av rengjøringsmiddel.
Egenskaper og fordeler
Direkte veksling mellom rengjøringskjemikalier og høytrykksrengjøringTidsbesparende da det ikke er nødvendig å bytte strålerør eller tilbehør.
Ergonomisk to-liters beholder for rengjøringsmiddelMuliggjør uanstrengte lengre rengjøringsoppgaver.
Rengjøringsmiddel doseres med integrert lukkerMuliggjør presis, tre-trinns dosering for rengjøringsmiddel. For optimal skumkvalitet. Forhindrer potensiell overdosering av rengjøringsmiddel.
Hovedhus med slitesterkt nikkelbelegg
- Svært robust og slitesterk design.
- Forenkler bruk av sterke rengjøringsmidler ved behov.
Fleksibel innstilling av sprayvinkel
- Meget presis skumstråle.
- Tillater sikkert arbeid over større avstander.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|700 - 800
|Dysestørrelse (mm)
|45
|Maks. trykk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Beholderkapasitet (l)
|2
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,5
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Bruksområder
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bil-, industri- og landbrukssektoren
- Bygg- og anleggsbransjen (rengjøring av anleggsmaskiner, stillaser, fôringsrør, utstyr)
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