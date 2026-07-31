Med DUO Advanced 2-koppers skumlanse tilbyr Kärcher den perfekte skumlanseløsningen for rengjøringsoppgaver med høytrykksspylere som har en strømningshastighet på 700 til 800 l/t, men som ikke har Servo Control. Skumlansen lar brukeren bytte til høytrykksdrift umiddelbart. Takket være den robuste grunnkroppen med slitesterkt nikkelbelegg er den også ideell for bruk med aggressive rengjøringsmidler, som kan transporteres takket være en solid to-liters tank med stor påfyllingsåpning og ekstra håndtak innebygd i halsen. Sprøytevinkelen til DUO Advanced 2-koppers skumlanse kan justeres fleksibelt etter behov, og en integrert lukker forhindrer effektivt utilsiktede justeringer av den presise, tretrinns doseringen av rengjøringsmiddel.