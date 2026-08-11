Varför ha flera när en räcker: det utbytbara 36 V/5,0 Ah Battery Power-batteriet från Kärcher kan användas ihop med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform. Detta gör att man inte behöver köpa flera batterier. Batteriet presterar konsekvent på samma nivå med sina litiumjonceller. Självurladdning och förlorad kapacitet på grund av frekvent delvis urladdning (minneseffekten) är också ett minne blott. Innovativ Real Time-teknik med integrerad LCD-display visar kvarstående batteritid, laddningsstatus och batterikapacitet direkt. Tack vare komfortabla och mjuka höljeselement glider batteriet inte heller ens på släta eller lutande ytor.