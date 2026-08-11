Lithium-ion batteri, 36V/5,0A
36 V/5,0 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform.
Varför ha flera när en räcker: det utbytbara 36 V/5,0 Ah Battery Power-batteriet från Kärcher kan användas ihop med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform. Detta gör att man inte behöver köpa flera batterier. Batteriet presterar konsekvent på samma nivå med sina litiumjonceller. Självurladdning och förlorad kapacitet på grund av frekvent delvis urladdning (minneseffekten) är också ett minne blott. Innovativ Real Time-teknik med integrerad LCD-display visar kvarstående batteritid, laddningsstatus och batterikapacitet direkt. Tack vare komfortabla och mjuka höljeselement glider batteriet inte heller ens på släta eller lutande ytor.
Egenskaper och fördelar
Innovativ Real Time-teknikDen integrerade LCD-displayen visar kvarstående batteritid, laddningstid och laddningsstatus hela tiden.
Kärcher 36 V-batteriplattformFör användning med alla Kärchers enheter som använder sig av 36 V Batteri Power-batteriplattformen. För användning med alla Kärchers enheter som använder sig av 36 V-batteriplattformen Batteri Power+.
Kraftfulla litiumjoncellerLitiumjonbatteriet garanterar konsekvent effekt och förhindrar självurladdning samt minneseffekten.
Automatiskt förvaringsläge
- Förlänger cellernas livslängd
IPX 5-klassad – skyddad mot vattenstrålar från alla riktningar
- Tillförlitligt skydd under arbeten som använder vattenstrålar.
Effektiv temperaturreglering
- Topprestanda tack vare effektiv värmebuffring och smart batterihantering.
Intelligent cellövervakning
- Skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
Robust hölje
- Kärchers batterihöljen är extremt stöttåliga.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|5
|Energi (Wh)
|180
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|134 x 88 x 118
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