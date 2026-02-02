Čistilo RM 625 za plastiko, 5l
Za temeljito čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev, otroških igral in drugih plastičnih površin. Posebej nežno do materialov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|5
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,26
|Mere (D × Š × V) (mm)
|200 x 150 x 260
Značilnosti
- Močno, intenzivno in nežno do materialov
- Čisti, neguje in ščiti vrtno pohištvo, vrtne naprave, plastične okenske okvirje ter druge plastične površine
- Za čiščenje vseh občutljivih, plastičnih površin, vsestransko uporabno
- Močna raztopina za raztapljanje oljnih, mastnih madežev in druge mineralne umazanije.
- tudi za ročno uporabo
- Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
- Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Izdelano v Nemčiji
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Plastika