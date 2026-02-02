Čistilo RM 625 za plastiko, 5l

Za temeljito čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev, otroških igral in drugih plastičnih površin. Posebej nežno do materialov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 5
Embalažna enota (Kos(i)) 1
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,26
Mere (D × Š × V) (mm) 200 x 150 x 260
Značilnosti
  • Močno, intenzivno in nežno do materialov
  • Čisti, neguje in ščiti vrtno pohištvo, vrtne naprave, plastične okenske okvirje ter druge plastične površine
  • Za čiščenje vseh občutljivih, plastičnih površin, vsestransko uporabno
  • Močna raztopina za raztapljanje oljnih, mastnih madežev in druge mineralne umazanije.
  • tudi za ročno uporabo
  • Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
  • Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Izdelano v Nemčiji
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
  • Vrtno orodje in oprema
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura
  • Plastika
