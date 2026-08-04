RM 553 univerzalno čistilo 5L

Zmogljivo večnamensko čistilo, ki brez napora odstranjuje olje, maščobe in mineralno umazanijo. Za vrtno pohištvo, vozila, fasade in vse vodoodporne površine.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 5,2
Mere (D × Š × V) (mm) 190 x 180 x 250
Značilnosti
  • Tekoče univerzalno čistilo, ki še posebej ščiti material
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Močna raztopina za raztapljanje oljnih, mastnih madežev in druge mineralne umazanije.
  • Brez težav odpravlja umazanije na vseh vodoodpornih površinah
  • posebej nežno do materialov
  • pH nevtralno
  • Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
  • Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Izdelano v Nemčiji
RM 553 univerzalno čistilo 5L
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
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Področja uporabe
  • Območja okoli doma in vrta
  • Vozila