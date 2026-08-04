RM 553 univerzalno čistilo 5L
Zmogljivo večnamensko čistilo, ki brez napora odstranjuje olje, maščobe in mineralno umazanijo. Za vrtno pohištvo, vozila, fasade in vse vodoodporne površine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|190 x 180 x 250
Značilnosti
- Tekoče univerzalno čistilo, ki še posebej ščiti material
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Močna raztopina za raztapljanje oljnih, mastnih madežev in druge mineralne umazanije.
- Brez težav odpravlja umazanije na vseh vodoodpornih površinah
- posebej nežno do materialov
- pH nevtralno
- Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
- Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Izdelano v Nemčiji
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
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Področja uporabe
- Območja okoli doma in vrta
- Vozila